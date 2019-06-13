Откуда взялся? Под Черниговом нашли труп крокодила

В селе Сухополова Черниговской области обнаружили труп крокодила. Местные чиновники и экологи в недоумении, и не могут объяснить, откуда появилась мертвая рептилия. Подробности рассказали в сюжете UA: Чернигов.

Труп крокодила нашли в лесополосе возле поселка Сухополова. Длина крокодила один метр и по словам заместителя начальника Прилуцкого городского управления Держспоживслужбы Владимира Соляника, он погиб еще две недели назад.

"Труп уже в разложенном состоянии... отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллез, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям. Острыми инфекционными болезнями не болеют", - сообщил Соляник и добавил, что они ведут учет животных в регионе, но по поводу рептилий к ним никто не обращался.

В поселке Сухополова понятия не имеют, откуда взялся крокодил. Поселковый голова Сергей Проценко разводит руками.

"Труп, а тем более крокодила, на территории сельского совета, это для меня было очень странно, потому что я никогда не думал, что возможны такие варианты. Он небольшой, маленький, а откуда взялся - тоже я не понимаю", - объяснил Проценко.

Под Прилуками обнаружили труп крокодила (YouTube/UA: Чернигов)

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