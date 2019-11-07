Открыл огонь по соседям: раскрыты детали резонансного ЧП в Киеве (видео)

В Киеве мужчина выстрелил в своего соседа по подьезду во время разбирательств между жильцами дома - нападавший годами не платил за коммуналку и воровал у других электроэнергию. Инцидент произошел на Борщаговке на ул. Чаадаева вечером 6 ноября (Святошинский район). Пострадавший получил два пулевых ранения в ногу из охотничьего карабина и сейчас находитсяв больнице.

Происшествие было снято на видео очевидцами конфликта. В настоящее время 48-летний злоумышленник задержан полицией. В столичной прокуратуре рассказали, что ему уже объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Отмечается, что 40-летнему адвокату Николаю Б. после госпитализации требуется донорская кровь. Об этом рассказала жительница дома Светлана Панюшкина на своей странице в Facebook. Также она опубликовала соответствующую медицинскую справку.

В Киеве мужчина выстрелил в соседа во время спора (Фото: facebook.com/sveta.panushkina)

Друг пострадавшего киевлянина адвокат Юрий Забияка раскрыл детали инцидента.

"Николай, мой однокурсник, адвокат. В споре ОСББ с должником присутствовал при прекращении противоправных действий должника в части несанкционированного подключения к сетям дома. На видео видно, что Николай никакой угрозы для должника не представлял и в квартиру к должнику не проникал. Получил две пули. Сейчас врачи борются за его жизнь, а жена и дочь молятся, чтобы с папой было все хорошо", - написал он в Facebook.

В Киеве мужчина открыл стрельбу в жилом доме и ранил соседа (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Также он проинформировал, что у стрелка ранее уже были проблемы с законом: в прошлом году он скрылся с места ДТП и еще и судился с полицией когда они его нашли (безуспешно).

"По видео видно, что человека не останавливает ни закон, ни мольбы дочери, ничего. Он представляет угрозу для других участников событий, для семьи Николая и для всех, по сути. Поэтому очень важно сейчас, чтобы суд, принимая решение о мере пресечения этого неадеквата обеспечил безопасность граждан", - говорится в публикации.

В Киеве мужчина выстрелил в соседа во время спора (Видео: YouTube / pistonczyk)