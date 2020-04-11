Откроют метро и зоны отдыха: как в Украине ослабят карантин

Ослабление карантина в Украине будет проходить поэтапно с мая по июль
Карантин в Украине из-за коронавируса ослабят в мае и поэтапно - правительство готовит соответствующую стратегию, которую обещает презентовать в ближайшее время.
Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл некоторые детали о снятии запретов для граждан. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава Кабмина также подчеркнул, что решение о смягчении ограничительных мер будет приниматься на основе данных о динамике по количеству людей, заболевших COVID-19.
По его словам, только после того, как динамика начнет снижаться, государство начнет выход из карантина, но в новых социальных стандартах жизни.
"Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть дома... В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками, - заявил чиновник.
План ослабления карантина включает в себя
Важно отметить, что масочный режим будет продолжаться.
Премьер также анонсировал некоторые разрабатываемые Кабмином социальные проекты
Шмыгаль сообщил, что со снятием карантина правительство начинает программу создания 500 тысяч рабочих мест.
"Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 тысяч безработных. После объявления карантина - от 4 до 5 тысяч людей регистрируется ежедневно", - отметил чиновник и призвал всех максимально регистрироваться в центрах занятости.
Глава Кабмина добавил, что внедрить в жизнь пакет программ поддержки уязвимых слоев населения можно будет только после внесения изменений в госбюджет - это может произойти уже в понедельник.
Как и когда в Украине ослабят карантин - Шмыгаль раскрыл планы правительства (Фото: kmu.gov.ua)
Как сообщалось ранее, Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Ограничения будут отменяться плавно после завершения карантина.