Откроют метро и зоны отдыха: как в Украине ослабят карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса ослабят в мае и поэтапно - правительство готовит соответствующую стратегию, которую обещает презентовать в ближайшее время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл некоторые детали о снятии запретов для граждан. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" глава Кабмина также подчеркнул, что решение о смягчении ограничительных мер будет приниматься на основе данных о динамике по количеству людей, заболевших COVID-19.

По его словам, только после того, как динамика начнет снижаться, государство начнет выход из карантина, но в новых социальных стандартах жизни.

"Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть дома... В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками, - заявил чиновник.

План ослабления карантина включает в себя

завершение учебного года 2019/2020

возобновление работы общественного транспорта, но по новым правилам

свободное посещение зон отдыха и прочее.

Важно отметить, что масочный режим будет продолжаться.

Премьер также анонсировал некоторые разрабатываемые Кабмином социальные проекты

поддержка уязвимых слоев населения

помощь по безработице

поддержка малого и среднего бизнеса

кредитные каникулы, рефинансирование кредитов и тому подобное.

Шмыгаль сообщил, что со снятием карантина правительство начинает программу создания 500 тысяч рабочих мест.

"Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 тысяч безработных. После объявления карантина - от 4 до 5 тысяч людей регистрируется ежедневно", - отметил чиновник и призвал всех максимально регистрироваться в центрах занятости.

Глава Кабмина добавил, что внедрить в жизнь пакет программ поддержки уязвимых слоев населения можно будет только после внесения изменений в госбюджет - это может произойти уже в понедельник.

Как и когда в Украине ослабят карантин - Шмыгаль раскрыл планы правительства (Фото: kmu.gov.ua)

Как сообщалось ранее, Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Ограничения будут отменяться плавно после завершения карантина.