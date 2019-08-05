Не отказывайтесь от лечения: Комаровский сделал важное предупреждение для мам

Евгений Комаровский, известный детский врач, объяснил молодым мамам, насколько важно лечить различные заболевания во время кормления ребенка и дал советы, как это делать правильно. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В первую очередь Комаровский отметил, что самолечение во время кормления грудью, недопустимо, и прием любого лекарства обязательно должен быть согласован с врачом.

Он добавил, что не существует препаратов абсолютно безопасных для ребенка и чем младше малыш, тем это правило актуальнее. Особенно небезопасен прием лекарств в периоде новорожденности.

При выборе лекарственных препаратов предпочтение стоит отдавать тем, которые хорошо известны и изучены. И принимать нужно их только в минимальных терапевтических дозах.

Комаровский напомнил, что врачам перед назначением лекарств нужно обязательно сообщить, о том, что женщина – кормящая мама.

"Не забывайте о том, что врачи, за исключением вашего педиатра или семейного доктора, могут не знать о том, что вы кормите грудью. Поделитесь с ними этой информацией до того, как будут назначены лекарства", - отметил Комаровский.

Комаровский объяснил мамам, как принимать лекарства во время кормления малыша (pixabay.com)

Он добавил, что любой медицинский препарат, который куплен в аптеке, должен в обязательном порядке иметь инструкцию по применению. И в этой инструкции должен быть пункт о том, можно или нельзя принимать его во время кормления грудью.

"Помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью, тем меньше концентрация препарата в плазме крови и, соответственно, в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложите ребенка к груди (за время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего кормления пройдет максимально возможное время)", - добавил детский врач.

И в завершение, Комаровский, посоветовал молодым мамам ни в коем случае не отказываться от лечения во время грудного вскармливания.

"Не отказывайтесь от лечения только потому, что потребуется временное прекращение грудного вскармливания. Помните: здоровая и счастливая мама необходима вашему ребенку не меньше, чем грудное молоко!" – резюмировал Комаровский.

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