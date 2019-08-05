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Не отказывайтесь от лечения: Комаровский сделал важное предупреждение для мам


Доктор Комаровский объяснил, как правильно принимать лекарства во время грудного вскармливания

Евгений Комаровский, известный детский врач, объяснил молодым мамам, насколько важно лечить различные заболевания во время кормления ребенка и дал советы, как это делать правильно. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В первую очередь Комаровский отметил, что самолечение во время кормления грудью, недопустимо, и прием любого лекарства обязательно должен быть согласован с врачом.

Он добавил, что не существует препаратов абсолютно безопасных для ребенка и чем младше малыш, тем это правило актуальнее. Особенно небезопасен прием лекарств в периоде новорожденности.

При выборе лекарственных препаратов предпочтение стоит отдавать тем, которые хорошо известны и изучены. И принимать нужно их только в минимальных терапевтических дозах.

Комаровский напомнил, что врачам перед назначением лекарств нужно обязательно сообщить, о том, что женщина – кормящая мама.

"Не забывайте о том, что врачи, за исключением вашего педиатра или семейного доктора, могут не знать о том, что вы кормите грудью. Поделитесь с ними этой информацией до того, как будут назначены лекарства", - отметил Комаровский.

Комаровский объяснил мамам, как принимать лекарства во время кормления малыша (pixabay.com)

Он добавил, что любой медицинский препарат, который куплен в аптеке, должен в обязательном порядке иметь инструкцию по применению. И в этой инструкции должен быть пункт о том, можно или нельзя принимать его во время кормления грудью.

"Помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью, тем меньше концентрация препарата в плазме крови и, соответственно, в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложите ребенка к груди (за время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего кормления пройдет максимально возможное время)", - добавил детский врач.

И в завершение, Комаровский, посоветовал молодым мамам ни в коем случае не отказываться от лечения во время грудного вскармливания.

"Не отказывайтесь от лечения только потому, что потребуется временное прекращение грудного вскармливания. Помните: здоровая и счастливая мама необходима вашему ребенку не меньше, чем грудное молоко!" – резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям.

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