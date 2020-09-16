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Отказалась сдавать "поборы" в школе: в Черкассах подрались родители учеников

Автор: Анна Киселева

Конфликт между родителями школьников завязался еще несколько недель назад

В Черкассах во дворе школы подрались родители учеников из-за поборов. Драка состоялась между двумя женщинами на территории школы №13. Сообщается, что ученики учебного заведения стали свидетелями побоища. Об этом идет в сюжете "Викка. Новости".

Как сообщается, драка началась из-за того, что одна из мам начала снимать на видео других родителей и детей без разрешения. Одна из женщин попыталась прекратить это, но "оператор" дала отпор.

Сами родительницы комментируют, что основа конфликта в другом. Около 3 недель назад мать первоклассницы Анна Отамась заявила о буллинге со стороны других родителей и руководства школы. Конфликт произошел якобы из-за того, что женщина отказалась сдавать деньги на новые шкафы. При этом переводить ребенка в другую школу или класс женщина не планирует.

В ситуацию уже вмешалась полиция. По факту потасовки во дворе школы открыто криминальное производство по ст 125 КК Украины.

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В Черкассах во дворе школы подрались родители учеников из-за поборов

Стоит отметить, что ранее мы рассказывали о том, что в Харькове родителей заставляют писать объяснительные по факту отказа платить "поборы".

Также мы писали, что в Тернопольском лицее №21 с художественным уклоном решили освятить учебное заведение и требовали с родителей деньги.

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