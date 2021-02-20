За отказ от вакцинации могут оштрафовать: адвокат назвал главные риски

Как объясняет адвокат, в настоящее время отечественное законодательство довольно неоднозначно подходит к вопросу обязательности профилактической вакцинации. Теоретическая обязанность по вакцинации предусмотрена сразу несколькими законодательными актами, но эта обязанность на данное время не подкреплена никакими элементами принуждения, а почти полностью поставлена в зависимость от собственной свободы граждан.

Что говорит закон насчет прививок?

"Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" в статье 10 закрепляет за всеми гражданами, среди прочего, следующие обязанности: заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки", - поясняет адвокат и добавляет, что согласие от пациента на прививку также предусмотрено законом.

"Однако этот же закон в статье 43 предусматривает обязательность наличия согласия пациента или его законного представителя на предоставление ему любой медицинской помощи, в том числе и относительно прививки. Исключение может быть лишь в случае прямой угрозы жизни пациента, как, например, в случаях бешенства, когда прививка делается независимо от воли пациента", - отмечает Головко.

Также он пояснил, что есть обязательные прививки у определенных категорий работников.

"Да, Законы "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия" предусматривают обязательность прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори. При этом здесь предусмотрено, что обязательным профилактическим прививкам подлежат некоторые категории работников производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространения ими инфекций. Отказ от прививки в этом случае может быть основанием для не допуска к выполнению определенных видов работ", - говорит юрист.

Какие есть исключения в законах?

По словам Сергея Головко, в законе "О защите населения от инфекционных болезней" есть отдельный пункт, который предусматривает возможность проведения обязательных прививок в случае распространения особо опасных инфекций на определенных территориях. Но для практического применения этих положений должны приниматься дополнительные подзаконные нормативные акты, которые в настоящее время отсутствуют.

"Следовательно, достаточная нормативная база для внедрения не просто обязательной, а принудительной вакцинации в настоящее время отсутствует", - поясняет адвокат и добавляет, что ввести такие меры можно быстро – с помощью нормативного акта уровня Кабинета Министров.

"Но надо учитывать, что такие действия могут и должны быть трактованы как ограничение определенных прав граждан, что, согласно конституции Украины, требует введения чрезвычайного состояния в Украине или на определенных территориях, то есть соответствующего Указа Президента Украины, поддержанного Верховной Радой", - добавляет Головко.

Какая может быть ответственность за отказ от вакцинации

"Что же касается ответственности, которую могут ввести за отказ от вакцинации, то здесь теоретически возможно использовать уже внесенную в Коап ст. 44-3, которой предусмотрены штрафы в размере от 1 до 2-х тысяч НМД", - предупреждает адвокат.