Отец Жанны Фриске шокировал правдой о болезни Заворотнюк

За состояние Анастасии Заворотнюк переживает отец Жанны Фриске, чья дочь пять лет назад скончалась от рака мозга. Об этом Владимир Копылов заявил в интервью изданию "Собеседник".

По его словам, в ситуации с певицей выписка домой не оказалась гарантией излечения. "Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо", - прокомментировал Владимир Борисович.

На тот момент Фриске предлагали средство, которое убивает вирусы. Жанне кололи лекарство, стоимостью 60 тысяч долларов за один укол. Но ее супруг Дмитрий Шепелев решил остановить лечение, как только начались улучшения. После этого произошел рецидив болезни.

Родственники Жанны до сих пор считают, что Шепелев напрямую виноват в смерти певицы. "Все карточки от Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели. И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал", - прокомментировала сестра Жанны.

Также Владимир Фриске пожаловался, что близкие Анастасии Заворотнюк не обращались к ним за советами по лечению из-за того, что они сами так и не смогли спасти Жанну. Отец певицы отметил, что за прошедшие годы появились новые методы лечения, которые наверняка смогут поставить Заворотнюк на ноги.

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