Отец мальчика, которого убили россияне: "он бежал предупредить соседей о воздушной тревоге"

"Вчера погиб мой младший сын, от ракетного удара, он погиб не от того, что после объявления тревоги он спрятался в бункере. Он погиб тогда, когда бежал оповещать пожилых людей, которые не знакомы с новациями XXI столетия. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев - героем", - сообщил житель Одессы.

Вячеслав погиб в Одессе 2 мая

Он добавил, что сыну было всего 14 лет.

"Ему было всего четырнадцать лет… Ты герой мой, ты герой Украины, мы любили тебя и будем любить, покойся с миром, мой любимый сыночек Вячеслав", - добавил безутешный отец.

Ракетный удар по Одессе произошел вечером 2 мая. Очевидцы сообщили о сильном взрыве и облаке дыма в небе.

Позже стало известно, что российские оккупанты попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города. Религиозное сооружение относится к московскому патриархату, а здание - общежитие.

В результате авиаудара погиб мальчик-подросток, 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Еще с тремя людьми работают психологи.