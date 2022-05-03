Отец мальчика, которого убили россияне: "он бежал предупредить соседей о воздушной тревоге"

В Одессе 2 мая в результате ракетного обстрела россиянами погиб мальчик по имени Вячеслав. Отец подростка рассказал, что сын побежал предупредить о воздушной тревоге пожилых соседей.
Об этом сообщили в одном из одесских Telegram-каналов.
"Вчера погиб мой младший сын, от ракетного удара, он погиб не от того, что после объявления тревоги он спрятался в бункере. Он погиб тогда, когда бежал оповещать пожилых людей, которые не знакомы с новациями XXI столетия. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев - героем", - сообщил житель Одессы.
Вячеслав погиб в Одессе 2 мая
Он добавил, что сыну было всего 14 лет.
"Ему было всего четырнадцать лет… Ты герой мой, ты герой Украины, мы любили тебя и будем любить, покойся с миром, мой любимый сыночек Вячеслав", - добавил безутешный отец.
Позже стало известно, что российские оккупанты попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города. Религиозное сооружение относится к московскому патриархату, а здание - общежитие.
В результате авиаудара погиб мальчик-подросток, 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Еще с тремя людьми работают психологи.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел по Одессе 2 мая.
А также мы сообщали о том, что появилось видео последствий ракетного удара по Одессе 2 мая.