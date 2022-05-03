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Отец мальчика, которого убили россияне: "он бежал предупредить соседей о воздушной тревоге"

Фото: В Одессе погиб мальчик, который бежал предупредить о тревоге соседей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе 2 мая в результате ракетного обстрела россиянами погиб мальчик по имени Вячеслав. Отец подростка рассказал, что сын побежал предупредить о воздушной тревоге пожилых соседей.

Об этом сообщили в одном из одесских Telegram-каналов.

"Вчера погиб мой младший сын, от ракетного удара, он погиб не от того, что после объявления тревоги он спрятался в бункере. Он погиб тогда, когда бежал оповещать пожилых людей, которые не знакомы с новациями XXI столетия. Они выжили, а мой сын остался одним из тысячи украинцев - героем", - сообщил житель Одессы.

Вячеслав погиб в Одессе 2 мая

Он добавил, что сыну было всего 14 лет.

"Ему было всего четырнадцать лет… Ты герой мой, ты герой Украины, мы любили тебя и будем любить, покойся с миром, мой любимый сыночек Вячеслав", - добавил безутешный отец.

Ракетный удар по Одессе произошел вечером 2 мая. Очевидцы сообщили о сильном взрыве и облаке дыма в небе.

Позже стало известно, что российские оккупанты попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города. Религиозное сооружение относится к московскому патриархату, а здание - общежитие.

В результате авиаудара погиб мальчик-подросток, 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Еще с тремя людьми работают психологи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел по Одессе 2 мая.

А также мы сообщали о том, что появилось видео последствий ракетного удара по Одессе 2 мая.

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Одесса