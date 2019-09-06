На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП (видео)

В Затоке на пешеходном переходе автобус сбил мужчину
На известном курорте Одесской области - Затоке произошла трагедия. В больнице умер мужчина, на которого наехал на автомобиль в районе станции Лиманская. Авария произошла еще 26 августа. Тогда микроавтобус наехал на мужчину-дачника, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Об этом пишет "Думская".
Мужчина от удара получил серьезнейшие травмы, в момент столкновения с авто, его отбросило на несколько метров. К несчастью, врачи не смогли его спасти, и через 10 дней он скончался в больнице.
Отмечается, что водитель микроавтобуса был абсолютно трезв. Он оставался на месте ДТП до приезда патрульной полиции.
В сети опубликовали момент аварии, который снял видеорегистратор.
Видео: Момент аварии (YouTube)
В комментариях люди негодуют по поводу данного инцидента. Они возмущены бездействием полиции курортного поселка.
Как мы ранее писали, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области вводят карантин на два месяца.
Читайте также, как на известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото).