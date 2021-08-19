Отдых в Турции превратился в кошмар: здоровую украинку отправили на изоляцию на 10 дней

Украинка Ярина Брунарская из Ивано-Франковска отправилась на короткий отдых в Турцию вместе с подругами. Они собирались отпраздновать день рождения одной из девушек и отдохнуть всего три дня. Но мини-отпуск превратился в сплошной кошмар.
Детали инцидента девушка рассказала в комментарии для издания "Факты".
Перед вылетом девушки, как и положено, сделали ПЦР-тесты. Анализы показали негативный результат, и девушки отправились к Средиземному морю. Все тесты были сделаны в Ивано-Франкрвской клинической больнице, на документах были специальные QR-коды. Достоверность этих тестов у туристок вопросов не вызывала.
На паспортном контроле девушкам устроили допрос с пристрастием и начали выяснять все подробности их поездки – вплоть до номеров в гостинице, где они забронировали проживание. После допроса и показа всех документов, четверым из шести пассажиркам сказали пройти повторный тест прямо в аэропорту.
"По какой причине, неизвестно. На бланки с результатами наших тестов, сделанных в Украине, никто даже не глянул. Это было странно, но поскольку каждая страна оставляет за собой право направить на повторный тест, мы не возражали. Меня и трех моих подруг подвели к лаборанту, у которой маска была спущена на подбородок. Руками без перчаток она взяла палочку для забора материала и одним и тем же концом лезла мне и в нос, и в рот. После чего две пробирки — мою и еще одной девочки — даже не подписала! Просто положила их на стол. Мы были в шоке от этой антисанитарии. После этого нас отпустили, и мы поехали в отель Sherwood Suites Resort", - рассказала Брунарская.
Девушки успели сходить в отеле в бассейн и уже собрались поздравлять свою подругу с днем рождения, как к ним в номер постучали работники отеля. По словам Брунарской, около 22:30 персонал отеля потребовал общения с ней, так как у нее якобы оказался позитивный тест на коронавирус.
Девушка утверждает, что у нее не было никаких симптомов и коронавирусом она переболела еще зимой. Повторный тест делали в условиях антисанитарии, поэтому туристки засомневались в их достоверности.
"Я попросила сотрудников отеля показать документ с моим результатом. Они долго этого не делали, и только спустя десять минут сотрудница отеля показала мне на экране своего телефона кусочек бумажки, где было написано positive. При этом я даже не увидела на этой бумаге своей фамилии. Сказала, что хочу сейчас же пройти повторный тест, потому что это явно какая-то ошибка. "Хорошо, мы вызовем врачей и вам сделают тест, — ответила сотрудница. — Но пока вы должны пройти со мной в изолятор", - добавила девушка.
Изолятором оказался номер в другой части гостиницы, специально оборудованный для гостей, у которых есть коронавирус. Девушке дали воду, сказали приготовить документы и ждать врача. Однако врач к ней так и не пришел. В мусорном ведре в номере девушка обнаружила много использованных тестов на коронавирус и потребовала ее переселить. Ее шокировала антисанитария, хотя отель был пятизвездочный.
"Это было совсем странно, ведь меня не осматривал врач. Мне даже температуру не мерили! Тем не менее сотрудники отеля сказали пить эти таблетки — "вы же болеете". Я отправила фотографию упаковки своей маме-врачу. Она сказала, что это какие-то противовирусные. Я, естественно, не стала их пить. Более того, потом выяснилось, что упаковка стоила 135 долларов, и, если бы я начала принимать эти лекарства, мне бы еще пришлось за них заплатить", - отметила девушка.
Перед поездкой девушки оформили стандартную страховку для путешествий, которые покрывают случаи с COVID-19. Брунарская сразу связалась со страховой компанией, описала ситуацию, но выяснилось, что страховка покрывает только госпитализацию и стационарное лечение коронавируса. А вот легкие или бессимптомные формы, а также изоляцию – придется оплачивать самостоятельно. Девушки в договор не сильно вчитывались, а при оформлении им об этом не сообщили.
На следующий день Брунарская снова спросила сотрудников отеля про врача и повторный тест. Однако ей объяснили, что повторный тест в Турции делают согласно правилам – через 10 дней. Тур у девушек был всего на три дня и поэтому 7 дней в изоляторе Брунарской придется оплачивать самостоятельно. Остальных девушек отправили домой на следующий день – как лиц, которые контактировали с больным. Деньги за два дня отдыха им так и не вернули, и общая сумма за трехдневный тур на шестерых составила 90 тысяч гривен.
Девушка обращалась к консулу, связалась с юристом в Украине, который занимается подобными случаями и даже обратилась в туристическую полицию. Мама девушки нашла рядом друзей, и они пытались вести переговоры – но все было бесполезно.
Как рассказала юрист, в ее практике были подобные случаи. Людей без причин в аэропорту направляли на повторный тест, а потом приходил позитивный тест, туристов отправляли на самоизоляцию. Повторного анализа добиться было невозможно и люди даже сбегали через окна, чтобы сделать в частной лаборатории повторный тест. Однако, это приводило к дополнительным расходам – штрафам за нарушение самоизоляции.
По законам Турции, признается действительным только первый повторный тест. Второй можно сделать не ранее, чем через 10 дней. Доступ врачей к таким туристам ограничен, может прийти только "свой" врач отеля. А они, как правило, не торопятся. В отелях ссылаются на постановление Минздрава Турции. Но по факту, оно носит рекомендательный характер.
Через три дня девушка с помощью юриста добилась выезда в отель представителей частной турецкой лаборатории. Они сделали платный повторный тест – за 60 долларов. Он показал отрицательный результат, и девушка смогла вернуться домой тем рейсом, который был у нее забронирован ранее. Остальные участницы поездки теперь пытаются вернуть неиспользованные средства за отдых с туроператора.
Юристы рекомендуют внимательно читать договоры с туроператором и страховыми компаниями – там должны быть предусмотрены такие форс-мажоры. Также стоит подключать адвоката в Турции и направлять жалобу в Министерство туризма Турции.
"Процесс нелегкий, но шансы есть. Кроме того, я порекомендовал бы в любом случае направить жалобу в Министерство туризма Турции и максимально широко осветить ситуацию. Турция дорожит своей репутацией туристической страны. И если подобные случаи будут повторяться, для страны будут колоссальные потери — репутационные и, как следствие, финансовые", - объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Напомним, ранее мы писали о том, что у украинки возникли сложности в аэропорту Египта.
А также мы рассказывали о том, что туристов предупредили о скрытых доплатах при покупках путевок.