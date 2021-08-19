Отдых в Турции превратился в кошмар: здоровую украинку отправили на изоляцию на 10 дней

Перед вылетом девушки, как и положено, сделали ПЦР-тесты. Анализы показали негативный результат, и девушки отправились к Средиземному морю. Все тесты были сделаны в Ивано-Франкрвской клинической больнице, на документах были специальные QR-коды. Достоверность этих тестов у туристок вопросов не вызывала.

Неприятности начались по прилету

На паспортном контроле девушкам устроили допрос с пристрастием и начали выяснять все подробности их поездки – вплоть до номеров в гостинице, где они забронировали проживание. После допроса и показа всех документов, четверым из шести пассажиркам сказали пройти повторный тест прямо в аэропорту.

"По какой причине, неизвестно. На бланки с результатами наших тестов, сделанных в Украине, никто даже не глянул. Это было странно, но поскольку каждая страна оставляет за собой право направить на повторный тест, мы не возражали. Меня и трех моих подруг подвели к лаборанту, у которой маска была спущена на подбородок. Руками без перчаток она взяла палочку для забора материала и одним и тем же концом лезла мне и в нос, и в рот. После чего две пробирки — мою и еще одной девочки — даже не подписала! Просто положила их на стол. Мы были в шоке от этой антисанитарии. После этого нас отпустили, и мы поехали в отель Sherwood Suites Resort", - рассказала Брунарская.

Девушки успели сходить в отеле в бассейн и уже собрались поздравлять свою подругу с днем рождения, как к ним в номер постучали работники отеля. По словам Брунарской, около 22:30 персонал отеля потребовал общения с ней, так как у нее якобы оказался позитивный тест на коронавирус.

Симптомов заболевания ни у кого не было

Девушка утверждает, что у нее не было никаких симптомов и коронавирусом она переболела еще зимой. Повторный тест делали в условиях антисанитарии, поэтому туристки засомневались в их достоверности.

"Я попросила сотрудников отеля показать документ с моим результатом. Они долго этого не делали, и только спустя десять минут сотрудница отеля показала мне на экране своего телефона кусочек бумажки, где было написано positive. При этом я даже не увидела на этой бумаге своей фамилии. Сказала, что хочу сейчас же пройти повторный тест, потому что это явно какая-то ошибка. "Хорошо, мы вызовем врачей и вам сделают тест, — ответила сотрудница. — Но пока вы должны пройти со мной в изолятор", - добавила девушка.

Изолятором оказался номер в другой части гостиницы, специально оборудованный для гостей, у которых есть коронавирус. Девушке дали воду, сказали приготовить документы и ждать врача. Однако врач к ней так и не пришел. В мусорном ведре в номере девушка обнаружила много использованных тестов на коронавирус и потребовала ее переселить. Ее шокировала антисанитария, хотя отель был пятизвездочный.

Через некоторое время Брунарской принесли какие-то таблетки.

"Это было совсем странно, ведь меня не осматривал врач. Мне даже температуру не мерили! Тем не менее сотрудники отеля сказали пить эти таблетки — "вы же болеете". Я отправила фотографию упаковки своей маме-врачу. Она сказала, что это какие-то противовирусные. Я, естественно, не стала их пить. Более того, потом выяснилось, что упаковка стоила 135 долларов, и, если бы я начала принимать эти лекарства, мне бы еще пришлось за них заплатить", - отметила девушка.

Страховка сильно не помогла

Перед поездкой девушки оформили стандартную страховку для путешествий, которые покрывают случаи с COVID-19. Брунарская сразу связалась со страховой компанией, описала ситуацию, но выяснилось, что страховка покрывает только госпитализацию и стационарное лечение коронавируса. А вот легкие или бессимптомные формы, а также изоляцию – придется оплачивать самостоятельно. Девушки в договор не сильно вчитывались, а при оформлении им об этом не сообщили.

Повторный тест так и не сделали

На следующий день Брунарская снова спросила сотрудников отеля про врача и повторный тест. Однако ей объяснили, что повторный тест в Турции делают согласно правилам – через 10 дней. Тур у девушек был всего на три дня и поэтому 7 дней в изоляторе Брунарской придется оплачивать самостоятельно. Остальных девушек отправили домой на следующий день – как лиц, которые контактировали с больным. Деньги за два дня отдыха им так и не вернули, и общая сумма за трехдневный тур на шестерых составила 90 тысяч гривен.

Ярина подняла на ноги всех, кого было можно

Девушка обращалась к консулу, связалась с юристом в Украине, который занимается подобными случаями и даже обратилась в туристическую полицию. Мама девушки нашла рядом друзей, и они пытались вести переговоры – но все было бесполезно.

Как рассказала юрист, в ее практике были подобные случаи. Людей без причин в аэропорту направляли на повторный тест, а потом приходил позитивный тест, туристов отправляли на самоизоляцию. Повторного анализа добиться было невозможно и люди даже сбегали через окна, чтобы сделать в частной лаборатории повторный тест. Однако, это приводило к дополнительным расходам – штрафам за нарушение самоизоляции.

По законам Турции, признается действительным только первый повторный тест. Второй можно сделать не ранее, чем через 10 дней. Доступ врачей к таким туристам ограничен, может прийти только "свой" врач отеля. А они, как правило, не торопятся. В отелях ссылаются на постановление Минздрава Турции. Но по факту, оно носит рекомендательный характер.

Брунарскую спас от заточения юрист

Через три дня девушка с помощью юриста добилась выезда в отель представителей частной турецкой лаборатории. Они сделали платный повторный тест – за 60 долларов. Он показал отрицательный результат, и девушка смогла вернуться домой тем рейсом, который был у нее забронирован ранее. Остальные участницы поездки теперь пытаются вернуть неиспользованные средства за отдых с туроператора.

Юристы рекомендуют внимательно читать договоры с туроператором и страховыми компаниями – там должны быть предусмотрены такие форс-мажоры. Также стоит подключать адвоката в Турции и направлять жалобу в Министерство туризма Турции.

"Процесс нелегкий, но шансы есть. Кроме того, я порекомендовал бы в любом случае направить жалобу в Министерство туризма Турции и максимально широко осветить ситуацию. Турция дорожит своей репутацией туристической страны. И если подобные случаи будут повторяться, для страны будут колоссальные потери — репутационные и, как следствие, финансовые", - объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.