Отдала сердце Украине: в Аргентине умерла украинская патриотка

Марта Стернюк умерла в Аргентине 30 апреля, не дожив несколько дней до своего 80-летия. Патриотка Украины всю свою жизнь провела в вынужденной эмиграции, пока не осела в южно-американской стране. В юридической компании, основанной отцом помогала вновь прибывшим украинцам практическими советами и поиском работы. Об этом сообщила Украинская центральная репрезентация (УЦР) в Аргентинской республике в Facebook.

Марта Богдановна родилась во Львове 10 мая 1939 года. Во времена Второй мировой войны ее семья вынуждена была покинуть родной город, чтобы пройти дороги эмиграции между Восточной и Западной Европой и найти свой новый дом среди украинской диаспоры в Аргентине.

Знала несколько языков - английский, немецкий, итальянский, испанский, но дома в семье общались исключительно на украинском.

Марта Стернюк (фото: facebook.com/RCUcrania)

В молодости Марта Стернюк работала в издательстве "Смолоскип", где вместе с группой единомышленников собирала информацию об украинских диссидентах, которые были осуждены на долголетнее заключение в Сибири или заключены в психиатрические больницы Советским Союзом. Эту информацию впоследствии распространяли в сети массовой информации.

Дома у Марты в свое время гостили Иван Драч, Павел Мовчан, Николай Жулинский и другие борцы за национальную идею.

Отмечается, что Марта была близкая родственница выдающейся певицы Соломии Крушельницкой и архиепископа и главы греко-католической церкви Украины в 1972-1991 годах Владимира Стернюка.

Соболезнования по поводу смерти Марты Стернюк выразило Посольство Украины в Аргентине.

В сети выражают траур по украинской патриоткой, которая, несмотря на вынужденную эмиграцию, оставалась верной Украине до последнего вздоха.

Вечная ей память";

"Пусть с Богом покоится";

"Вечная память настоящей украинке";

"Марта Богдановна отдала сердце Украине, пусть Господь примет ее душу".

Напомним, недавно стало известно о смерти 74-летнего Питера Мейхью, исполнителя роли Чубакки в "Звездных войнах".

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