Отчим взял бензопилу: страшные истории детей, которых забирают из "плохих" семей

В Украине 600 тысяч детей живет в неблагополучных семьях. Они с рождения учатся выживать среди жуткой грязи, лохмотьях, часто даже без элементарных условий и еды. Соцработники рассказывают истории жестокости к маленьким людям, которым суждено было появиться на свет у таких родителей.

Конечно же, основной причиной таких трагедий становится алкогольная зависимость. Бывает, что в семьях пьют все и без просыху: бабушки, мамы, папы, дяди, какие-то сожители кого-то. Об этом пишет Expres.online.

Девочка спала на холодной земле

Однажды в такую семью приехали изымать из семьи четырех детей: 6, 7, 8 лет и 1,5 месяца.

"Самому младшему, мальчику, было всего полтора месяца. Отчим в этой семье был очень жесток, он угрожал жизни и безопасности детей. Старшую девочку заставлял спать на холодной земле", - говорит соцработник.

Когда комиссия приехала забирать детей, мать также была пьяна и детей отдала без сопротивления. С этим мужчиной она живет и пьянствует вместе до сих пор. А всех деток забрала к себе другая семья.

В доме стоял запах спиртного и пелена дыма

Из еще одной семьи изъяли двух девочек в возрасте 5 и 7 лет. В двухкомнатной квартире в антисанитарных условиях проживали мама женщины, отчим, а еще брат с женой и двумя детьми. Все взрослые злоупотребляли спиртным.

"Помню, когда впервые попала в эту квартиру, то была шокирована. Везде ползают тараканы. Вонь от дыма и спиртного такой, что нечем дышать. Еды не было. Конечно, во всем этом кошмаре мы не могли оставить детей. Их усыновила учительская семья, и теперь у них все в порядке", - говорит Елена Рис.

А позже выяснилось, что женщина была беременна третьим малышом. Ребенок родился, и жизнь в семье вроде бы наладилось - мама убирала в доме, кормила малышню. Брат-пьяница с семьей уехал. Но через два года все снова пошло наперекосяк. Брат с женой и детьми вернулся, в доме начались регулярные попойки. Затем женщину отправили в больницу, чтобы она поборола алкоголизм. Ребенок сейчас находится с ней.

Отец вышел с бензопилой

Соцработница говорит, что родители по-разному реагируют на изъятие детей из семьи. Часто бывает просто опасно.

"Иногда родители не против отдать ребенка. Но бывает, что бросаются на нас с угрозами. Как-то мы забирали из семьи младенца. А его отец завел бензопилу и двинулся к нам. Еще однажды к нам вышел дед ребенка с ломом, а отец в это время в руках держал бутылку с зажигательной смесью и зажигалку. К счастью, все обошлось. Мы быстро сели в авто и поехали. А вот однажды, помню, отец покусал полицейского, который был с нами на изъятии ребенка", - добавила соцработник.

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