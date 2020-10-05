Отчаявшаяся мать утопила тяжелобольного сына под Скадовском: страшно осуждать

В Херсонской области произошла трагедия. 36-летняя женщина утопила в Северо-Крымском канале своего 4-летнего ребенка. Мальчик был тяжело болен. Об этом сообщили на странице в Facebook полиции Херсонской области.

Первым об исчезновении сына сообщил 41-летний отец ребенка. Он с семьей не живет, но по его словам, каждый день видел женщину с сыном во дворе. Два дня мать с сыном не появлялись и на звонки не отвечали. Мужчина забеспокоился и обратился в полицию. Когда правоохранители приехали в дом к женщине - застали ее в депрессивном и подавленном состоянии.

По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открытое уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В комментариях к посту полиции украинцы выразили свои мысли по поводу произошедшей трагедии. Некоторые пишут, что женщину нельзя осуждать, но другие уверены в обратном - она достойна наказания.

Это конечно ужас, но страшно осуждать эту мать, которая не может, просто не за что, лечить свое дитя, разуверившись во всем, от бессилия она пошла на такой страшный шаг.

Правильно, батько мешкав окремо. Навіщо йому проблеми дружини та хворого сина. Можливо трагедії б не сталося, якщо жінка була не на самоті зі своїм лихом.

Боже мой, не можешь, не хочешь - откажись от него! Отдай в сиротинец, пусть государство заботится, но убить, и с этим до смерти жить. ... или с головой не в порядке, или полная деградация на лицо.

Как мы ранее писали, в Броварском районе Киевской области отчим зверски избил своего 7-летнего сына за шалости и неубранные вещи.