Отчаявшаяся мать утопила тяжелобольного сына под Скадовском: страшно осуждать

В Херсонской области мать утопила своего тяжелобольного сына в канале
В Херсонской области произошла трагедия. 36-летняя женщина утопила в Северо-Крымском канале своего 4-летнего ребенка. Мальчик был тяжело болен. Об этом сообщили на странице в Facebook полиции Херсонской области.
Первым об исчезновении сына сообщил 41-летний отец ребенка. Он с семьей не живет, но по его словам, каждый день видел женщину с сыном во дворе. Два дня мать с сыном не появлялись и на звонки не отвечали. Мужчина забеспокоился и обратился в полицию. Когда правоохранители приехали в дом к женщине - застали ее в депрессивном и подавленном состоянии.
По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.
Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открытое уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
В комментариях к посту полиции украинцы выразили свои мысли по поводу произошедшей трагедии. Некоторые пишут, что женщину нельзя осуждать, но другие уверены в обратном - она достойна наказания.
Как мы ранее писали, в Броварском районе Киевской области отчим зверски избил своего 7-летнего сына за шалости и неубранные вещи.