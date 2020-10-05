ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отчаявшаяся мать утопила тяжелобольного сына под Скадовском: страшно осуждать

Скадовск, Понедельник 05 октября 2020 14:46
Отчаявшаяся мать утопила тяжелобольного сына под Скадовском: страшно осуждать
Под Скадовском мать утопила 4-летнего сына (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области мать утопила своего тяжелобольного сына в канале

В Херсонской области произошла трагедия. 36-летняя женщина утопила в Северо-Крымском канале своего 4-летнего ребенка. Мальчик был тяжело болен. Об этом сообщили на странице в Facebook полиции Херсонской области.

Первым об исчезновении сына сообщил 41-летний отец ребенка. Он с семьей не живет, но по его словам, каждый день видел женщину с сыном во дворе. Два дня мать с сыном не появлялись и на звонки не отвечали. Мужчина забеспокоился и обратился в полицию. Когда правоохранители приехали в дом к женщине - застали ее в депрессивном и подавленном состоянии.

По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Сейчас по делу назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая. Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Открытое уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В комментариях к посту полиции украинцы выразили свои мысли по поводу произошедшей трагедии. Некоторые пишут, что женщину нельзя осуждать, но другие уверены в обратном - она достойна наказания.

  • Это конечно ужас, но страшно осуждать эту мать, которая не может, просто не за что, лечить свое дитя, разуверившись во всем, от бессилия она пошла на такой страшный шаг.
  • Правильно, батько мешкав окремо. Навіщо йому проблеми дружини та хворого сина. Можливо трагедії б не сталося, якщо жінка була не на самоті зі своїм лихом.
  • Боже мой, не можешь, не хочешь - откажись от него! Отдай в сиротинец, пусть государство заботится, но убить, и с этим до смерти жить. ... или с головой не в порядке, или полная деградация на лицо.

Как мы ранее писали, в Броварском районе Киевской области отчим зверски избил своего 7-летнего сына за шалости и неубранные вещи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь