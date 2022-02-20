"От***итесь от Украины": Христина Соловий поставила на место россиянина
Христина Соловий пожаловалась на российского рэпера Пашу Изотова, который украл ее песню "Тримай". При этом с ней связался автор YouTube-канала, на котором 7 лет назад был опубликован клип рэпера, и начал угрожать украинской певице, но она его быстро поставила на место.
Соловий опубликовала переписку с россиянином в Instagram-сториз.
Сначала Влад попытался оправдаться и заявил, что никто никогда не пытался украсть у нее песню.
"Зато вы, воспользовавшись ситуацией, лихо перевернули все с ног на голову. А что ж вы 7 лет то назад не подавали жалобу?" - написал россиянин.
Он считает, что благодаря треку Паши Изотова "Нежно", о песни Христина Соловий "Тримай" снова начали вспоминать. При этом, в конце сообщения Влад начал угрожать певице за то, что она бросила на его YouTube-канал страйк.
"Если вам нужна война, вы ее получите. Еще пожалеете о том, что сказали и написали. Удачи вам, она вам понадобится", - отметил Влад.
Скриншот с Instagram
Соловий заявила, что обнародовала эту информацию только после того, как российский рэпер не понял слова "нет". При этом певица узнала о версии своей песни в исполнении Паши Изотова только на прошлой неделе.
"От***итесь от меня. От нас. От Украины и украинской музыки" - написала эмоционально Соловий, которая обычно себя ведет сдержано.
Девушка также отметила, что как автор она имеет полное право блокировать контекнт, в котором используется ее творчество.
"Война началась в 2014 вашим молчаливым согласием, а то и овациями. Ваши угрозы и лицемерие держите при себе", - добавила Соловий.
Скриншот с Instagram
Как отреагировал рэпер
Изотов написал, что они с Христиной сами решат этот вопрос. По словам певицы, российский рэпер сейчас "терроризирует" ее команду, юристов и других украинских артистов, чтобы "очистить права".
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