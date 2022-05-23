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Острый гепатит неизвестного происхождения у детей: что нужно знать родителям

Фото: Названы симптомы гепатита неизвестного происхождения (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Острый гепатит неизвестного происхождения распространяется в странах Европы. Причины возникновения этого гепатита до конца не изучены и врачи пока не могут определить, что становится причиной этого заболевания.

Что известно об остром гепатите у детей, какие у него симптомы и что нужно делать родителям, рассказали в Минздраве.

По данным ВОЗ, на 17 мая в мире было зафиксировано 552 случая острого гепатита неизвестного происхождения. И число этих случаев имеет тенденцию к росту.

Проблема этого заболевания в том, что причины его возникновения все еще не изучены до конца.

Известно только то, что международные поездки или связь с гражданами других стран не были обозначены как факторы, которые могут повлиять на развитие заболевания.

Также известно, что вирусы гепатита A, B, C, E и D - не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.

Что же делать родителям?

Медики рекомендуют не паниковать, так как все виды гепатита поддаются лечению. А при появлении симптомов поражения печени, нужно максимально быстро обратиться к медикам, пройти обследование и лечение.

Какие симптомы такого гепатита у детей

  • Моча стала темной
  • Кал приобрел светлый оттенок
  • Зуд кожи
  • Появилась желтуха
  • Болит живот
  • Ребенок утомлен
  • Ребенок потерял аппетит
  • У ребенка поднялась температура

Напомним, ранее мы писали о том, что такое оспа обезьян и какими симптомами она проявляется.

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