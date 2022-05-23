Острый гепатит неизвестного происхождения у детей: что нужно знать родителям

По данным ВОЗ, на 17 мая в мире было зафиксировано 552 случая острого гепатита неизвестного происхождения. И число этих случаев имеет тенденцию к росту.

Проблема этого заболевания в том, что причины его возникновения все еще не изучены до конца.

Известно только то, что международные поездки или связь с гражданами других стран не были обозначены как факторы, которые могут повлиять на развитие заболевания.

Также известно, что вирусы гепатита A, B, C, E и D - не связаны с возникновением гепатита неизвестного происхождения.

Что же делать родителям?

Медики рекомендуют не паниковать, так как все виды гепатита поддаются лечению. А при появлении симптомов поражения печени, нужно максимально быстро обратиться к медикам, пройти обследование и лечение.

Какие симптомы такого гепатита у детей