Осторожно, не вступите: в Кирилловке скандал из-за слива фекалий в море

В Запорожской области, на любимом украинцами курорте Кирилловка базы отдыха нарушают закон и сливают нечистоты прямо в море. Украинские активисты сообщают, что собственники баз не стесняются ничего и просто выводят фекалии по трубам в море или на дороги.

"Сливают прямо в море через проложенные трубы, под дорогами или напрямую, ничего не стесняясь. Так все тут работают", - сообщили активисты в СМИ.

Об этом вопиющем факте нарушения санитарных норм на курорте сообщается и в видео "112 Украина". Отдыхающие вместе с активистами сообщают, что нечистоты сливают просто под ноги, отсюда и очень неприятный запах, который распространился по всей Кирилловке.

"Сливают прямо в море и лиман. Никто не стесняется", - говорят активисты на видео.

В ролике сообщается, что не все базы отдыха правильно утилизируют нечистоты. Одни заказывают услугу у коммунальщиков, другие - просто зарывают трубы с фекалиями в землю.

Видео: Скандал в Кирилловке (YouTube/112)

Как мы ранее писали, это уже не первый такой случай в Кирилловке. На известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал. На территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты.

Читайте также, на популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление.