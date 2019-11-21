Очень осторожно: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, сильно ухудшиться практически во всех областях страны. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, сильный штормовой ветер и небольшие осадки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что практически во всех регионах Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха, до минусовых значений.

"22 ноября в Украине будет холодно и ветрено. Ночью ожидается -1 -7 градусов, на Востоке -5 -12 градусов, на Западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов. Завтра днем в Украине от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на Западе +1 +5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Карта погоды

Она предупредила, что осадки не прогнозируются, но ожидается сильный ветер и сильная влажность.

"Осадков не будет – антициклон, разве какая-то противная морось. Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке. Приазовье – очень осторожно!" – отметила синоптик.

В Киеве ожидается понижение температуры до -7 градусов и сильный ветер.

"В Киеве 22 ноября ночью -4 -7, днем около нуля. Сегодня вечером около -4 -5 градусов, одевайтесь слишком тепло. Сильный восточный ветер. Существенные осадки маловероятны", - сообщила Диденко и порадовала украинцев, что это похолодание временное.

"Потепление, относительное, с осадками, ориентировочно предполагается с 28-го ноября", - сказала синоптик.