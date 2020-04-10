Оставляют специальные метки: появилось видео, как орудуют домушники в Киеве

Квартирные воры ставят метки (коллаж РБК-Украина)

В Киеве активизировались квартирные воры, которые на карантине ищут квартиры для грабежа

Квартирные воры используют ситуацию с карантином из-за коронавируса и под видом санитарного надзора от коммунальных служб подыскивают своих будущих жертв. В Киеве заметили таких злоумышленников за "работой".

Преступники разработали новую схему, и под видом представителей власти, которые должны проверять соблюдение карантинных ограничений, расставляют метки на тех квартирах, которые можно обокрасть. Об этом передает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что "оборотни" орудуют вдвоем.

В крупных жилых комплексах столицы они ищут пустые квартиры и ставят на дверях или возле них специальные метки-"маячки".

В публикации говорится, что случай на ролике произошел на улице Ломоносова в ЖК "Амурский" в Голосеевском районе Киева.

Домушников удалось снять камерами видеонаблюдения в доме.

Видео: Воры в Киеве используют карантин и ставят метки на квартирах, которые планируют обчистить

Кстати, мы уже показывали, какие специальные знаки наносят грабители возле дверей квартир, которые хотят обокрасть, и что означают такие маркеры.

Ранее мы писали о том, что коронавирус привел к появлению новых способов мошенничества - паника из-за COVID-19 позволила аферистам наживаться на пандемии. Какие новые схемы обмана придумали злоумышленники во время карантина - читайте в материале Styler.