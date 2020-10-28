Оставил записку: в Киеве из окна выпрыгнул преподаватель вуза

В Киеве произошел трагический случай с мужчиной 1976 года рождения. Сообщается, что он выпрыгнул (или выпал) из окна девятого этажа общежития, что на улице Родимцева, 1.

Мужчина выжил, но находится в критическом состоянии. Его доставили в больницу по "скорой". Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Здание является общежитием Национального университета биоресурсов и природопользования. Мужчина оставил записку.

"Сегодня с 9-этажа общежития НУБиП (ул. Родимцева, 1) выпал/выпрыгнул мужчина 1976 года рождения. Оставил записку", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина работал преподавателем в этом высшем учебном заведении.

В Киеве из окна выпал преподаватель вуза (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Украине систематически происходят самоубийства в больницах, где лечатся пациенты с коронавирусом. Последний случай был в Харькове, а до этого четыре случая - в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве 29-летняя женщина с шестилетней дочкой выпали из окна девятого этажа. Обе погибли на месте. Позже в полиции показали видео из квартиры, где жила семья.

А вот на "Осокорках" полицейским удалось предотвратить самоубийство. Они сняли женщину с балкона, через который она уже перелезла, но так и не решилась прыгнуть.