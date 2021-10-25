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Не оставайтесь в каменном веке! Врач развенчал главный миф про витамины и COVID

Автор: Людмила Жукова

Витамин C и цинк при коронавирусе не помогают справиться с болезнью.

Об этом написал в своем Telegram-канале доктор из Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход коронавируса, как и народная медицина или гомеопатия.

"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на течение ковида, как гомеопатия или народная медицина... поэтому, когда у вас подтвердят ковид, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – написал Жиравецкий

Также медик напомнил, что от витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто наблюдается сильная тошнота.

Напомним, что очень часто украинские врачи назначают пациентам список лекарств, который совсем бесполезен при лечении коронавируса.

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, когда COVID в Украине выйдет на плато.

Также мы сообщали, что украинский врач предупредил о коллапсе из-за коронавируса.

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