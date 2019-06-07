Остатки стаканов и бутылки: новые детали убийства ребенка полицейскими

Новые детали убийства Кирилла Тлявова (Коллаж РБК-Украина)

Глава Нацполиции Князев рассказал, что пулю обнаружили только через шесть часов

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал всю хронологию событий 31 мая, когда в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова попала пуля из пистолета экс-полицейских в Переяслав-Хмельницком. Об этом Князев рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Князев сообщил, что звонок поступил в отдел полиции 31 мая в 16:55. Позвонил дежурный врач Переяславской районной больницы и сообщил, что к ним доставили ребенка с черепно-мозговой травмой. В больницу выехала следственно-оперативная группа. Они поговорили с родителями, которые рассказали, что ребенок играл на улице, упал и ударился об асфальт. Ребенка полиция не видела, так как врачи оказывали ему первую помощь.

После этого полиция поехала на место происшествия, где обнаружила пятна крови на асфальте. На месте происшествия были взяты пробы грунта и опрошены вероятные свидетели происшествия.

О том, что у ребенка в голове пуля, стало известно только в 23:13, когда прибыл хирург из областной больницы Киева, который осмотрел ребенка и изучил рентген-снимок. Он сообщил, что в голове мальчика имеется входное пулевое отверстие в передней части головы.

"После этого следователь внес сообщение о преступлении в Единый государственный реестр досудебных расследований о возбуждении тяжкого преступления, то есть статьи 121 части первой - умышленное нанесение телесных повреждений. Руководитель отдела поднял о тревоге личный состав районного отделения полиции и первые офицеры уголовной полиции получили задание помогать следственно-оперативной группе дополнительно проводить и расширить поиски свидетелей и осмотра близлежащих территорий", - сообщил Князев.

Следственно-оперативная группа еще раз осмотрела место происшествия и в 40 метрах от места падения ребенка, на краю обрыва, были найдены остатки стаканов и бутылки.

"Соответственно от места обнаружения бутылок и падения появилась траектория поиска. На другой стороне обрыва, на крыльце дома были найдены несколько гильз. Это дало возможность предположить офицерам, что это было место совершения правонарушения. Полицейские установили, что дом принадлежит бывшей жене нынешнего работника полиции этого же отдела. По согласованности с местным прокурором, который был на месте происшествия, полицейские зашли на обыск дома, другие работники полиции начали поисковые мероприятия по установлению всех участников событий", - добавил начальник Нацполиции.

Подозреваемых задержали в 4:04 утра. Их доставили в отдел полиции. До этого были проведены три обыска, для того, чтобы была возможность обнаружить и изъять вещественные доказательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что убившим ребенка полицейским "светит" минимальный срок.

А также рассказывали о том, что мать полицейского, которого подозревают в убийстве ребенка, заявила об угрозах.