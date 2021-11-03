Остапчук одним из первых получил третью дозу COVID-вакцины и рассказал о "побочках"

Владимир Остапчук получил третью вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Знаю, что общество разделилось на вакцинаторов и антиваксов (дома у меня тоже до недавнего времени так было), у каждого лагеря свои страхи и аргументы, но третью вакцинацию я все таки сделал, хоть и планировал позже", - написал ведущий "Маски".

Зачем Остапчук вакцинировался третий раз?

Владимир рассказал, что еще летом полностью привился вакциной CoronaVac и его паспорт действителен до начала 2022 года.

"Но тут случился Париж и четкие правила: принимаем в страну только, если у вас полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Китайской вакцины в списке не оказалось", - пояснил Остапчук.

"Но на сайте иностранных дел Франции есть оговорка - пускаем, если пройден полный курс другими вакцинами, не сертифицированными в ЕС, плюс "бустерная" вакцина", - написал ведущий.

То есть, даже если вы вакцинированы CoronaVac, то во Францию вас не пустят.

Например, в Греции и на Кипре, говорит Остапчук, с его сертификатом летом и осенью "вопросов не было".

Владимир Остапчук получил третью вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме того, звезда канала "Украина" по работе общается с таким большим количеством людей, что "готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный "Дельта"-штамм".

"Честно говоря, консультируясь с врачами, все в один голос сказали: практики такой у нас в стране пока нет, но законодательство не запрещает делать третью вакцину, но отобразится ли в "Дія", например - не знаем. В США и Израиле уже делают, так что я, видимо, в тренде", - отметил Вова.

После этого он посоветовался с семейным врачом, выбрал Pfizer и сделал укол.

Владимир Остапчук получил третью вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Что по побочным эффектам?

"WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел COVID год назад. Поэтому - смело на курс ревакцинации", - рассказал Остапчук.

В helsi.me ведущему подтянуло три вакцины. "Дія" пока не видит третью, только предыдущие две CoronaVac.

"Так что я теперь один из первых в стране, кто сделал три вакцины", - похвастался Остапчук.

Владимир Остапчук получил третью вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Остапчук станет ведущим праздничного спецвыпуска грандиозного шоу "Маска", которое выйдет на канале "Украина" в канун Нового года 2022 - вечером 31 декабря.

Владимир Остапчук получил третью вакцину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)