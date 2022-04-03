"Остановите войну: в российских магазинах появились новые ценники на продукты

Отмечается, что это такой себе мини-протест в России.

"В российском городе Казань активисты заменили ценники в продовольственных магазинах на сообщения с антивоенной агитацией", - сказано в сообщении.

"Недельная инфляция достигла максимума с 1998 года из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну", - написано на цене продуктов.

"Российские войска не пустили 14 фур с гуманитарным грузом в Херсонскую область. Мирным жителям нужны еда и лекарства", - также пишут на ценниках.

Пока что не сообщается, кто автор такой идеи.

В России начался мини-протест в Казани (фото: Pravda Gerashenko)