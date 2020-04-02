Как остановить коронавирус: ученый дал четкий ответ

Коронавирус инфицировал в мире почти миллион человек. Американский ученый рассказал, как сделать так, чтобы остановить распространение инфекции на планете. По мнению специалиста, нужно запретить продавать на рынках мясо диких животных, тогда коронавирус и хантавирус будет человеку ни по чем.

К такому мнению пришел ученый и биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США). Он проанализировал ситуацию в Китае и опубликовал статью на эту тему. Специалист считает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с животными.

Ученый отмечает, что речь идет об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и хантавируса.

Потенциально опасные для человека вирусы переносят дикие млекопитающие и тысячи птиц.

В Китае торговля на рынках дикими животными приносит стране годовой доход в 18 миллиардов долларов. Биолог сообщает, что эти рынки приносят доход обнищавшим сельским общинам, поэтому их не закрывают в Поднебесной.

Напомним, что нулевой пациент в Ухане заразился коронавирусом, именно от мяса дикого животного на рынке.

Как мы ранее писали, китайские ученые утверждают, что они обнаружили подтип мутированного коронавируса, который может заражать рекордно долгое время.