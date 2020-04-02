ru
ua

Как остановить коронавирус: ученый дал четкий ответ

Новости » Коронавирус   

Ученый на примере Китая рассказал, как избежать новых волн коронавируса

Коронавирус инфицировал в мире почти миллион человек. Американский ученый рассказал, как сделать так, чтобы остановить распространение инфекции на планете. По мнению специалиста, нужно запретить продавать на рынках мясо диких животных, тогда коронавирус и хантавирус будет человеку ни по чем.

К такому мнению пришел ученый и биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США). Он проанализировал ситуацию в Китае и опубликовал статью на эту тему. Специалист считает, что 75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с животными.

Ученый отмечает, что речь идет об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и хантавируса.

Потенциально опасные для человека вирусы переносят дикие млекопитающие и тысячи птиц.

В Китае торговля на рынках дикими животными приносит стране годовой доход в 18 миллиардов долларов. Биолог сообщает, что эти рынки приносят доход обнищавшим сельским общинам, поэтому их не закрывают в Поднебесной.

Напомним, что нулевой пациент в Ухане заразился коронавирусом, именно от мяса дикого животного на рынке.

Как мы ранее писали, китайские ученые утверждают, что они обнаружили подтип мутированного коронавируса, который может заражать рекордно долгое время.

Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении Резников: подписав протокол в Минске 11 марта мы не пошли дальше предыдущей власти
Читать все новости