До останнього кадру. 5 акторів, які продовжували працювати попри смертельний діагноз

Попри смертельні діагнози, герої нашого матеріалу продовжували працювати, даруючи глядачам свою творчість до останніх днів. На жаль, кожен із них покинув цей світ, але їхній дух та внесок у кінематограф живе в їхніх роботах.

Алан Рікман

Северус Снейп - найупізнаваніша роль Алана Рікмана, але актор майже не довів персонажа до кінця. У 2005 році йому діагностували рак передміхурової залози, і він продовжував боротися з хворобою до наступного січня.

Коли почалися зйомки фільму "Орден Фенікса", Рікман думав відмовитися від своєї ролі, щоб відновитися, але зрештою вирішив, що краще завершити розпочате. Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Орден Фенікса"

Протягом наступних десять років він продовжував зніматися, поки йому не поставили діагноз рак підшлункової залози у 2015 році. Лише найближчим людям було повідомлено про його стан, коли він продовжував роботу над "Алісою в Задзеркаллі".

Цей фільм, випущений посмертно, було присвячено пам’яті Рікмана.

Піт Постлетвейт

Куріння було частиною життя Піта Постлтуейта з десяти років, і ця залежність зрештою коштувала йому життя у 2011 році. Лише півтора року потому у нього діагностували рак підшлункової залози, і він продовжував працювати до кінця.

Серед його останніх фільмів - "Місто" Бена Аффлека, за який він отримав посмертну номінацію на BAFTA, і "Початок" Крістофера Нолана. Кадр з фільму "Місто"

Можливо, найбільш відомий із двох фільмів, "Початок", також примітний своїми моторошними пророчими зображеннями померлого актора.

Постлетвейт грає хворобливого батька персонажа Кілліана Мерфі, який зрештою помирає протягом фільму. Протягом усього фільму особливо помітно те, як реальна хвороба актора вплинула на його тіло.

Вінсент Прайс

Деякі з найкращих сцен готичного фентезі Тіма Бертона "Едвард Руки-ножиці" показують, як Едвард навчається у свого винахідника в їхньому спільному особняку. Винахідника, звичайно, грає легенда жахів Вінсент Прайс. Видатний актор був довічним улюбленцем Бертона, з яким він подружився під час роботи над своїм короткометражним фільмом з відповідною назвою "Вінсент". Кадр з фільму "Едвард Руки-ножиці"

На жаль, під час зйомок "Руки-ножиці" Прайс страждав від поєднання прогресуючої хвороби легенів і хвороби Паркінсона, що особливо ускладнювало зйомки. Його графік був скорочений, і цей фільм був останнім, над яким він працював, перш ніж померти від раку легенів у 1993 році.

Рауль Хулія

Рауль здивував багатьох своєю останньою роллю у недооціненому критиками бойовику, заснованому на відеогрі "Вуличний боєць".

Пуерториканський актор таємно боровся з раком шлунка і вирішив зіграти роль генерала М. Бізона, щоб зробити це в пам'ять про своїх дітей, які були великими шанувальниками цієї відеогри. Кадр з фільму "Вуличний боєць"

Попри ослаблений стан і важкий графік з каскадерськими сценами, актор продемонстрував неперевершену гру у фільмі.

Чедвік Боузман

Смерть Чедвіка Боузмана в серпні 2020 року стала справжнім шоком для світу. Лише його родина та найближчі люди знали, що актор протягом багатьох років таємно боровся з раком товстої кишки.

Діагноз був поставлений у 2016 році, саме в тому році, коли він вперше з’явився у кінематографічному всесвіті Marvel у фільмі "Перший месник: Протистояння". Кадр з фільму "Перший месник: Протистояння"

Попри важку боротьбу з хворобою, свою роботу він виконував бездоганно. Роль Т'Чалли стала важливою частиною глобальної культури, а фільми, як “Пятеро однієї крові” і “Ма Рейні: Мати блюзу”, ще більше продемонстрували неймовірний акторський талант Боузмана.

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