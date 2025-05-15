Останні слова Максима Неліпи: що телеведучий написав перед загибеллю на фронті

На фронті загинув Максим Неліпа . Незадовго до своєї смерті телеведучий і військовий поділився з підписниками емоційним повідомленням.

Якими були останні слова Неліпи в соцмережах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Facebook .

Що писав військовий у Facebook

Останню публікацію на сторінці Неліпи було зроблено 15 січня 2025 року. Річ у тім, що брат знаменитості Андрій Неліпа написав, що Максим потрапив до лікарні, що викликало ажіотаж у мережі.

У пості він зазначив, що в мережу потрапила дещо перебільшена інформація про його важке поранення.

"Сьогодні отримав хвилю занепокоєння, турботи та підтримки! Так склалося, що потрапив у лікарню, в щелепно-лицьову хірургію. Інформація з'явилася в мережі. Як зазвичай із неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не омолоджує і не додає здоров'я, проте про "важке поранення" - не відповідає дійсності. І Слава Богу!" - написав тоді військовий.

При цьому захисник зазначив, що в нього хвороба, "перебіг якої та її суть не з простих".

"Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування! Низький уклін лікарям і всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова! За своєчасну та професійну допомогу! За забезпечення всім необхідним і надобхідним! За відданість, чутливість, людяність!" - зазначив він.



Якими були останні слова Максима Неліпи в соцмережах (скриншот)

Колеги та шанувальники тоді бажали Неліпі якнайшвидшого одужання та дякували за відважну роботу.

Що писав Неліпа в Instagram

У своєму Instagram телеведучий з'являвся досить рідко. Останню публікацію зроблено 19 жовтня 2024 року.

На чорно-білому фото Неліпа стоїть на трасі біля покажчика "Сімферополь".

"Незабаром", - загадково написав він.

Тоді ж він опублікував реквізити для збору на потреби ЗСУ.



Остання публікація Неліпи в Instagram (скриншот)

Нагадаємо, Максим Неліпа став відомий як ведучий розважальних шоу на початку 2000-х. Він був зіркою КВК, ведучим шоу "Програй мільйон" і "Підйом", 2007 року брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко, а 2017-го приєднався до команди "Дизель-шоу".

Після початку повномасштабної війни 2022 року взяв до рук зброю - спочатку записався в ТРО, потім мобілізувався на фронт.

На війні Неліпа служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.

Про смерть воїна повідомила його дружина Тамара в ніч на 15 травня. У своїй публікації вона зазначила, що він загинув ще 12 травня, а зараз триває розслідування обставин його смерті.

У Неліпи залишилися мати, дружина і двоє дітей.



Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)