Останки відомого дослідника знайшли через 100 років після його зникнення на Евересті: що з ним сталося

Розкриття 100-річної таємниці

На засніженій вершині Евересту, найвищої гори на Землі, були знайдені часткові останки 22-річного альпініста Сенді Ірвіна, який зник ще у 1924 році. Останки його супутника, Джорджа Мелорі були знайдені ще у 1999 році, однак слідів тіла Ірвіна тоді знайти так і не змогли.

Виявлення черевика Сенді Ірвіна сталося майже випадково. У вересні 2024 року знімальна група National Geographic знімала документальний фільм про Еверест. Спочатку вони натрапили на кисневий балон, 1933 року випуску. Він належав альпіністам, які не змогли піднятися на вершину.

Згодом вони натрапили на сокиру Сенді Ірвіна. Це дало припущення дослідникам, що й тіло може знаходитися поблизу. Територію обстежували протягом декількох днів і пошуки увінчалися успіхом - вони знайшли черевик зі шкарпеткою та ногою всередині. Шкарпетка чітко ідентифікувала свого власника - на ній була червона етикетка з вшитим AC IRVINE.

Останки тіла Ендрю Комін "Сенді" Ірвін було знайдено через століття після його спроби піднятися на гору Еверест. І ця знахідка може відкрити велику таємницю його зникнення, а також дати відповідь на питання - чи дійсно альпіністи добралися до вершини в 1924 році.

На Евересті знайшли останки відомого дослідника (фото:

Приречена експедиція

Востаннє Сенді та Джорджа бачили 8 червня 1924 року - менше ніж за 300 метрів від вершини гори Еверест. Але назад чоловіки так і не повернулися і ніхто не знає, чи їм вдалося побувати на вершині.

У 1953 році сер Едмунд Гілларі та Тенцінг Норгей стали першими визнаними альпіністами, які досягли вершини Евересту. За понад 100 років ландшафт Евересту всіяли понад 200 трупів - усі намагалася підкорити вершину.

В 1999 році було знайдено тіло напарника Ірвіна - Джорджа Мелорі. Його нога була зламана, а сліди мотузки на його тілі свідчать про те, що він був прив'язаний до свого напарника, коли зазнав смертельного падіння.

Темні снігові окуляри Мелорі були в його кишені, а це говорить, шо падіння, ймовірно, сталося вже ввечері. Також при ньому не було фото дружини, яке він планував розмістити на вершині.

Камеру під час експедиції мав при собі Ірвін, що спонукє знайти його тіло якнайшвидше. Можливо, вона має свідчення того, що Мелорі та Ірвін подолали вершину Евересту значно раніше за Гілларі та Норгея.

Знайдений черевик зменшує зону пошуку, але інші останки досі не знайдені, як і камера.

Сенді Ірвін (фото: Вікіпедія)

Що відомо про Сенді Ірвіна

Він народився 8 квітня 1902 року в Беркенхеде. З дитинства цікавився інженерією та мав інтерес до винахідництва. Під час Першої Світової навіть направив у воєнне міністерство власні проєкти синхронізатора стрільби кулемета крізь гвинт літака.

Займався спортом, у 1919 році став зіркою щорічної Королівської регати. Вчився у коледжі Мертон Оксфордського університету, де й вступив у секцію альпінізму. В 1923 році Ірвін побував в експедиції на Шпіцберген, а згодом отримав запрошення у третю британську експедицію на Еверест.

Джордж Мелорі був заступником керівника експедиції на Еверест і на той момент він не розглядав Ірвіна як учасника сходження на вершину, бо у групі були більш досвідчені альпіністи.

Однак йому потрібен був спеціаліст з кисневого обладнання, випробування якого почалися ще в експедиції 1922 року. А Ірвін на той момент займався якраз розробкою такого обладнання.

Перша спроба піднятися на гору була 1 червня 2024 року - Мелорі разом з іншим учасником піднялися на висоту 7700 метрів. 2 червня ще троє альпіністів піднялися до відмітки 8570 метрів.

6 червня Мелорі разом з Ірвіном вирушили у третю спробу. На наступний день вони встановили свій табір на висоті 8168 метрів, збираючись вийти на штурм вершини. В останній раз їх бачили зі штурмового табору 8 червня, близько 1 години дня.

10 червня був перевірений штурмовий табір на висоті 8168 метрів і він був у тому ж стані, що й два дні до того. Це свідчило, що хлопці пішли на вершину, але звідти так і не повернулися. Пошуки були визнані недоцільними й експедиція була згорнута.

Перед виходом на вершину Ірвін сказав: "Ми підемо де вершини. Якщо мені судилося померти, то немає кращої смерті, ніж у спробі підкорити Еверест". На той момент йому було всього 22 роки.

У 1933 році на північно-східному гребні на висоті 8300 метрів був знайдений кригоруб, який тільки у 1963 році ідентифікували, як Ірвіна. У 1991 році неподалік Першого ступеня знайдено кисневий балон Ірвіна та Мелорі.

Пошуки та дослідження, які проводилися останні 100 років, так і не дали відповіді - чи вдалося альпіністам підкорити вершину Евересту. Бо, якщо вони загинули під час спуску, то вони були найпершими дослідниками найвеличнішої гори у світі.