"Останавливалось сердце": пострадавшего в ДТП с 16-летним Харьковским выписали из больницы

"Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", - рассказала сестра пострадавшего Мария Кожокина.

Семья парня хочет провести дополнительное обследование. Мария также рассказала, что в данное время брат дома и чувствует себя уже лучше. Но ему нужна будет реабилитация.

Парень находился в больнице 21 день. По словам его сестры, к Михаилу и его другу приходили следователи, но парни ничего не помнят об этой аварии. Телефон Михаила исчез с места ДТП, и его до сих пор так и не нашли.

Девушка также зявила, что лечение ее брата в "неотложке" обошлось семье в более чем 7 тысяч долларов. Но деньги платились неофициально, поэтому Мария сомневается, что семья сможет отсудить компенсацию за лечение у виновника ДТП.

Ранее Мария рассказывала, что ее младший брат Михаил е его друг Валерий были малознакомы с 16-летним Николаем Харьковским. В тот роковой вечер подросток подъехал к ним на Infiniti, в котором на переднем сиденье находилась 16-летняя Лиза.

Харьковский начал кичится авто и рассказывал, что права и машину ему подарили родители. Он предложил покататься, и ребята согласились.

Николай сильно разогнался, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Aveo, в котором 58-летний водитель погиб на месте. Михаил с другом и Лизой получили серьезные травмы.