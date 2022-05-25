"Осталось недолго, скоро обнулен буду и я": Чекалкин взорвал сеть жестокой правдой жизни

Украинский шоумен, ведущий и переводчик Дмитрий Чекалкин рассказал, как он и его семья на протяжении многих лет страдают от российского соседа. Каждое поколение вынуждено начинать с нуля.

Историю своей семьи и жестокую правду жизни Чекалкин опубликовал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что задумывался о том, почему мы так плохо всю жизнь живем. Работаем тяжело, стараемся, а по факту - нищета. И сегодня, когда россияне разрушили его родителям дом, пришло полное понимание - каждое поколение начинает путь с нуля.

Чекалкин описал историю своей семьи, которая в разные годы пострадала от военных действий, политики Москвы и каждое поколение оставалось без ничего.

"Моего прадеда, крестьянина с полтавских черноземов россияне лишили земли в 1933 году и выморили голодом часть его семьи. Потом он погиб на фронте Второй Мировой войны, а моя прабабка всю жизнь прожила в нищете. Прадеда обнулили. Его дочь, моя бабушка, осталась без наследства.

У второго прадеда забрали дом на несколько комнат крытый бельгийским железом в обмен на комнату в общаге. Обнулили. Его сын, мой дед остался без наследства.

Мой дед всю жизнь работал с 6:00 до 23:00 месяцами, без выходных. Заработал достаточно хорошие деньги. Тысяч 60 рублями у него было. Россияне в 90-х его обнулили. Он остался ни с чем. Моя мама осталась без наследства.

В 90-е мы собрали волю в кулак и очень тяжко, за несколько лет построили шикарный дом в шикарном месте. Сегодня россияне его разбомбили. Моего отца и мать обнулили. Я остался без наследства отца, и мать обнулили. Я остался без наследства.

На очереди мои квартиры и пара гаражей в Донецкой области. Осталось недолго. Скоро обнулен буду и я. Моя дочь останется без наследства", - резюмировал шоумен и пожелал врагу сгореть в аду.