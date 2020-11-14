Остальное абсурд: врач рассказал о способах спасения от коронавируса

Профилактические средства вряд помогут при коронавирусе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Названы способы защиты от коронавируса

В настоящее время в больницах катастрофически не хватает базовых вещей для спасения больных от коронавируса. Также соответствующей медицинской защитой не обеспечены и врачи. В то же время здоровых украинцев защитить от инфицирования коронавирусом способна лишь вакцина или антитела к болезни, которые вырабатывает организм после перенесенного COVID-19.

Такое мнение высказал врач-хирург, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский в эфире телеканала "Украина 24". Специалист отметил, что по состоянию на сегодня актуальной является проблема обеспечения больниц кислородом. По его словам, из-за его нехватка сейчас Украина "посреди пожара".

"Люди нуждаются в лечении и нуждаются в кислороде, нет достаточно кислорода в больницах сегодня. Несколько сотен пациентов умирают в Украине ежедневно. Им нужны базовые вещи. Моим коллегам-врачам нужен адекватный защиту, пациентам нужен кислород и кислородные аппараты", - высказался он.

По словам Линчевского, в течение ближайших пол года вакцина против коронавируса еще не будет доступна широкой общественности. В то же время он уточняет, что иммунология одна из самых сложных отраслей медицины, поэтому с профилактическими мерами нужно быть крайне осторожными. Некоторые могут даже навредить организму. Врач добавил, что украинцев от коронавируса защитит только перенесенное заболевание или вакцинация.

"Есть две вещи, которые способны нас спасти от коронавирусной инфекции, гриппа или подобных заболеваний – это перенесенное заболевание и вакцинация. Точка. Больше нет о чем говорить. Попытки на кухне в соцсетях вмешаться, дать универсальные советы по поводу того, что есть, что курить, чем мазаться для повышения иммунитета – они абсурдны по своей сути", — сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил о последствиях употребления сладостей при заражении коронавирусом.

Также ранее врач-эпидемиолог с Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк объяснила, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, это было прогнозируемо.