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Остались жена и сын: на Донбассе погиб 31-летний боец ВСУ от пули снайпера

Среда 25 ноября 2020 07:21
Остались жена и сын: на Донбассе погиб 31-летний боец ВСУ от пули снайпера
На Донбассе погиб боец ВСУ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На Донбассе погиб еще один воин ВСУ

Во вторник, 24 ноября, на Донбассе погиб 31-летний военный ВСУ Вячеслав Минкин от пули снайпера. В его родном Фастове в Киевской области осталась жена и сын.

О смерти старшего солдата сообщили на Facebook-странице Фастовского городского совета. Там также отметили, что в 2019 году он был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".

О дате, времени и месте прощания с украинским защитником будет сообщено позже.

Остались жена и сын: на Донбассе погиб 31-летний боец ВСУ от пули снайпера

Вячеслав Минкин (фото: apostrophe.ua)

Пользователи сети скорбят и выражают свои соболезнования.

  • Искренние соболезнования родным, близким и собратьям. Дай вам силы выдержать это горе;
  • Очень жаль, что уходят в вечность такие молодые ребята. Царство небесное Вячеслав и вечный покой;
  • В горле ком. Еще летом у нас была с ним встреча. Он целовал мне руки и вспоминал, как я навещала их с бабушкой из-за его пропущенные уроки. Благодарил, что стал настоящим мужчиной! Хвалился своей семьей и сыном! Не могу поверить! Кланяюсь и благодарю за наше мирное небо, за родную землю. Вечная память тебе сынок! Герои не умирают!
  • Знала его лично. Вечная память. Соболезнования семье;
  • Не верю, просто отказываюсь верить...

Напомним, в Днепре ветеранам АТО предлагают взять кредит на подаренные им квартиры.

Мы также писали о том, что украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив прокомментировал возможность политической карьеры.

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