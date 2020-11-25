Остались жена и сын: на Донбассе погиб 31-летний боец ВСУ от пули снайпера

На Донбассе погиб еще один воин ВСУ
Во вторник, 24 ноября, на Донбассе погиб 31-летний военный ВСУ Вячеслав Минкин от пули снайпера. В его родном Фастове в Киевской области осталась жена и сын.
О смерти старшего солдата сообщили на Facebook-странице Фастовского городского совета. Там также отметили, что в 2019 году он был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".
О дате, времени и месте прощания с украинским защитником будет сообщено позже.
Вячеслав Минкин (фото: apostrophe.ua)
Пользователи сети скорбят и выражают свои соболезнования.
Напомним, в Днепре ветеранам АТО предлагают взять кредит на подаренные им квартиры.
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