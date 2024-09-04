Особливо небезпечний день ретро-Меркурія: астролог дала прогноз на 4 вересня й назвала головні заборони

Прогноз астропогоди на 4 вересня

Меркурій все ще ретроградний й перебуває в тіньовому періоді. А тому не забувайте про невдалий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Діє поєднання Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника", - також розповіла астролог.

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Точним цей аспект стане 4 вересня", - додала вона.

Саме тому, цей період, до 6 числа включно, не рекомендується для:

заснування нового бізнесу

оформлення шлюбів

початку судових справ, коштовних придбань, пластичних операцій.

"У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності. Невикористана енергія може зашкодити здоров'ю", - попередила Соловйова.

"Ця середа - день активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - додала вона.

Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить у свій успіх. Цього дня настає каяття, пробачення та виправлення помилок, розповіла астролог.

Добре виконувати прохання оточуючих. Рекомендуються відвідування сауни, бані, фізичні навантаження, тренування.

Гороскоп на 4 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 4 вересня

"У середу настає, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання", - повідомила Соловйова.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство.

Під час тіньового періоду ретро Меркурія слід:

повертатися до попередніх проектів

відновлювати спілкування з колишніми знайомими

подорожувати туди, де колись вже бували

починати пошуки загублених речей

повертати клієнтів

аналізувати, збирати потрібну інформацію

вивчати та досліджувати різноманітні ситуації.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього", - радить експерт.

Також можна їсти тверді сорти сиру. А ще обирайте інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, ігри на логіку, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.