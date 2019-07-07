Особенно опасно для маленьких детей: Комаровский предостерег родителей

Доктор Комаровский дал родителям несколько важных советов
Доктор Комаровский рассказал, как избежать случайного попадания пищи в дыхательные пути ребенка. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, в Соединенных Штатах более 50 % всех обращений за медицинской помощью из-за удушья приходится на детей возрастом до пяти лет, которые стали задыхаться во время принятия пищи. Поэтому педиатр отмечает, что крайне важно соблюдать меры предосторожности.
Так, основная опасность возникает, когда ребенок, откусив кусок пищи, отвлекается, и вместо того, чтобы его разжевать и проглотить, может вдохнуть.
Дело в том, что у детей дыхательные пути гораздо уже, чем у взрослых, поэтому вероятность их перекрытия в разы выше.
Комаровский рассказал, как предотвратить вдыхание пищи (фото: pixabay.com)
Комаровский посоветовал соблюдать правила безопасности во время кормления:
Комаровский рассказал, как предотвратить вдыхание пищи (фото: pixabay.com)
Ранее педиатр рассказал родителям, что нужно делать, если их годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.
Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если у ребенка долго не прорезываются молочные зубы.
Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.