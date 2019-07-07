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Особенно опасно для маленьких детей: Комаровский предостерег родителей

STYLERПерсоны    07.07.2019 - 22:20
Особенно опасно для маленьких детей: Комаровский предостерег родителей
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям несколько важных советов

Доктор Комаровский рассказал, как избежать случайного попадания пищи в дыхательные пути ребенка. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, в Соединенных Штатах более 50 % всех обращений за медицинской помощью из-за удушья приходится на детей возрастом до пяти лет, которые стали задыхаться во время принятия пищи. Поэтому педиатр отмечает, что крайне важно соблюдать меры предосторожности.

Так, основная опасность возникает, когда ребенок, откусив кусок пищи, отвлекается, и вместо того, чтобы его разжевать и проглотить, может вдохнуть.

Дело в том, что у детей дыхательные пути гораздо уже, чем у взрослых, поэтому вероятность их перекрытия в разы выше.

Особенно опасно для маленьких детей: Комаровский предостерег родителей

Комаровский рассказал, как предотвратить вдыхание пищи (фото: pixabay.com)

Комаровский посоветовал соблюдать правила безопасности во время кормления:

  • Ребенок во время еды должен сидеть за столом. Если он двигается с пищей во рту, это увеличивает вероятность ее вдыхания.
  • Еду следует делить на мелкие кусочки, давать ее в рот небольшими порциями и учить пережевывать.
  • Контролируйте процесс, даже если ребенок уже умеет жевать самостоятельно.
  • Яблоки, морковь и другие овощи и фрукты следует порезать маленькими кусочки, натереть или сварить.

Особенно опасно для маленьких детей: Комаровский предостерег родителей

Комаровский рассказал, как предотвратить вдыхание пищи (фото: pixabay.com)

  • Мясо также лучше мелко порезать, а если вы даете ребенку сосиски, их следует порезать полосками вдоль, а не кружками.
  • Конфеты, леденцы, а также жвачки особенно небезопасны тем, что пребывают во рту длительное время. И ребенок во время игры может легко ими подавиться.
  • Семечки и орехи в необработанном виде маленьким детям нельзя давать вообще. Их можно растереть и перемешать с другой едой.
  • Стоит обращать внимание на то, что легко вдохнуть можно попкорн. А оливки, виноград, вишню (и остальные круглые продукты) следует разрезать пополам и вынуть косточки.
  • Также обращайте внимание на изюм, рыбу с костями, а также другие потенциально опасные для ребенка продукты.

Ранее педиатр рассказал родителям, что нужно делать, если их годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если у ребенка долго не прорезываются молочные зубы.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн, и заразно ли это для других детей.

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