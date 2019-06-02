Особенно опасно до 10 лет: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать солнцезащитные очки для детей, чтобы защитить глаза ребенка от ультрафиолетовых лучей. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о повышенном ацетоне у детей, сообщил родителям, что к выбору солнцезащитных очков для ребенка нужно подойти очень ответственно.

По словам педиатра, такая защита для глаз необходима, поскольку роговица, слизистая оболочка и хрусталик детского глаза активно воспринимают ультрафиолетовые лучи до 10-летнего возраста.

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Комаровский рассказал о солнцезащитных очках для ребенка (фото: pixabay.com)

Также Комаровский посоветовал, как правильно выбрать для ребенка очки:

Обращайте внимание на степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Она не зависит от темноты линз, а является специальным фильтром, которая не должна пропускать ультрафиолет практически на 100 процентов. Очки нужно выбирать известных производителей, которые указывает степень защиты от солнца на оправе. А модель очков должна соответствовать возрасту ребенка. После 12 лет ребенок уже может носить очки для взрослых. Желательно выбирать очки с черными, коричневыми или желто-коричневыми линзами. А очки с синими, голубыми и розовыми линзами не рекомендуются, поскольку они стимулируют расширение зрачков. Лучше выбрать пластиковые модели с линзами из поликарбоната, поскольку они наименее травмоопасны. Также стоит обратить на гипоалергенность. Причем ношение очков не должно причинять ребенку дискомфорт - они должны быть легкими и удобными. На очках не должно быть царапин или потертостей. Кроме того, их нужно регулярно менять по мере роста ребенка. Делать это нужно не реже одного раза в два года.

Комаровский рассказал о солнцезащитных очках для ребенка (фото: pixabay.com)

К тому же, Комаровский пишет, что важно научить ребенка правильно пользоваться солнцезащитными очками: регулярно мыть и протирать, класть линзами вверх и бережно к ним относиться.

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