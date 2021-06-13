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Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций

Автор: Роман Мирончук

Коронавирус мутировал и это привело к изменению его основных симптомов. Ученые говорят, что головная боль, боль в горле и насморк - теперь самые частые симптомы COVID-19.

Об этом сообщает Mirror.

При этом Всемирная организация здравоохранения по-прежнему перечисляет три контрольных признака вируса: лихорадку, непрерывный кашель и потерю вкуса и запаха.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что индийский вариант коронавируса у молодых людей сейчас больше похож на простуду.

Он также добавил, что люди должны проходить тестирование, если они думают, что у них простуда. Это поможет сдержать любое потенциальное распространение COVID-19.

По данным экспертов, кашель был наиболее распространенным симптомом в начале пандемии, и он был у 46% инфицированных пациентов.

"С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше ", - отметили ученые.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил озабоченность по поводу распространения Delta-варианта коронавируса. Он также отметил, что менее оптимистичен в отношении ослабления карантинных ограничений, которые запланированы с 21 июня.

Мы также писали о том, что главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда делать прививки после перенесенного COVID-19.

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