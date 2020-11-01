Осложнения бывают у всех: врач назвала проблемы пациентов после COVID-19

Врач-инфекционист рассказала, что практически у всех пациентов, которые перенесли с коронавирусом пневмонию, остаются последствия в виде фиброза легких в разных стадиях. Она отметила, что не все пациенты с хроническими заболеваниями тяжело переносят заболевание.

Как объяснила врач Ольга Кобевко, есть группы риска при коронавирусе, которые действительно тяжелее переносят заболевание. Об этом она сообщила в интервью для ТСН.

"Это люди с сосудистыми, почечными, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Они в первой группе риска. Мы заметили, что вирус поражает больше этих людей. Мы еще не уверены, это на фоне иммунитета, или вирус действительно благоприятный к определенному типу клеток. Знаем, что он поражает кровь, внутреннюю стенку сосудов. У нас было много здоровых людей, которые не имели сопутствующих патологий. У нас было очень много спортсменов, здоровых людей, которые вели правильный образ жизни, следили за питанием. И сейчас у нас несколько таких людей лечатся и них определенное развитие пневмонии с нелегким течением. Поэтому нельзя утверждать на 100%, что эта инфекция поражает людей, у которых есть тяжелые заболевания", - рассказала инфекционист.

Она добавила, что у многих пациентов возникает осложнение, которое остается надолго и сильно мешает жить.

"Первое, что поражается, это – легочная ткань. И действительно, у всех пациентов, у которых была пневмония, у них остается фиброз на разных уровнях развития и в различных стадиях. Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить. Постоянно оказывается какая-то одышка. Люди даже после двух месяцев болезни говорят, что им все еще трудно долго ходить пешком или подниматься по лестнице, они это чувствуют", - сообщила Кобевко.

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