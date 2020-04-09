Ослабление карантина и пик коронавируса: важное заявление Минздрава

Карантин в Украине не ослабят (коллаж РБК-Украина)

В ближайшее время не стоит ожидать ослабления карантина из-за коронавируса в Украине

Ослабления карантина из-за коронавируса в Украине не будет в ближайшее время. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения 9 апреля.

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинцев предупредили: пик коронавирус в стране еще не наступил.

"Согласно статистике, карантинные меры замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля", - отметили в Минздраве.

При этом специалисты отметили, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах.

"Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано", - резюмировали эксперты.

Ранее мы писали, что Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

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