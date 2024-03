Оскар 2024: кому букмекери прогнозують перемогу у всіх номінаціях

Найкращий фільм

З моменту виходу у прокат "Опенгеймер" домінував у ставках на найкращий фільм, і його шанси лише покращилися. Він отримав нагороду "Золотий глобус" за найкращий фільм - драма. Він також лідирує серед усіх фільмів на премію Оскар.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий режисер

Крістофер Нолан - режисер та сценарист фільму "Оппегеймера" має великі шанси на отримання свого першого Оскара. "Оппенгеймер" є лідером у кількох категоріях і був у рейтингу фільмів за касовими зборами у 2023 році. Нолан є одним із найуспішніших режисерів, які ніколи не перемагали в цій категорії. Тож, ймовірно, його час настав.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Крістофер Нолан (фото: Вікіпедія)

Найкращий актор

Кілліан Мерфі є найбільшим фаворитом у номінації "Найкращий актор". Зараз його шанси отримати це звання більші, ніж будь-коли за час перегонів.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Кілліан Мерфі (фото: Getty Images)

Найкраща актриса

Лілі Гладстон і Емма Стоун отримали кілька нагород за свої ролі торік. Після перемоги на премії Гільдії кіноакторів, шанси Гладстон знову підштовхнули її до статусу фаворита, а SAG є великим органом голосування в Академії. Тож найбільші шанси отримати звання "Найкращої актриси" саме в Гладсон за роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні".

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Лілі Гладстон (фото: Instagram/lily Gladstone)

Найкращий актор другого плану

Роберт Дауні-молодший за свою роль Льюїса Штрауса у фільмі "Оппенгеймер" має найвищі шанси на отримання Оскара у номінації "Найкращий актор другого плану". Це його третя номінація на "Оскар" (інші - Чаплін, "Тропічний грім") і, ймовірно, це буде його перша перемога.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Роберт Дауні-молодший (фото: Getty Images)

Найкраща актриса другого плану

Да'Вайн Джой Рендолф отримала багато заслужених похвал після прем'єри "Залишені" і піднялася на перше місце. Раніше на звання "Найкращої актриси другого плану" претендувала Емілі Блант.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Да'Вайн Джой Рендолф (фото: Вікіпедія)

Найкращий оригінальний сценарій

Скоріш за все Кіноакадемія США відзначить у цій номінації фільм "Анатомія падіння". Саме на цей фільм ставлять букмекери.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий адаптований сценарій

У цій номінації фаворитом у букмекерів став фільм "Американське чтиво", саме у нього найбільше шансів отримати цьогоріч Оскар. Ця стрічка навіть обігнала славетного "Оппенгеймера".

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий монтаж

"Оппенгеймер" у цій номінації має найбільший рейтинг. Кінокритики відзначають, що таке рішення очевидно спровоковане тим, що у стрічці поєднано дві часові лінії.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий повнометражний документальний фільм

Станом на зараз, фільм українського воєнного кореспондента та відеографа Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" має найбільші шанси отримати Оскар цього року. Якщо дійсно він отримає нагороду, це стане першим Оскаром, який присудять українському фільму.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий міжнародний фільм

"Зона інтересу" - майстерна робота, але вона має своїх противників через холодний, відсторонений підхід до розповіді історії Голокосту, особливо з точки зору родини коменданта Освенціма. Саме ця стрічка зараз на найвищій сходинці серед претендентів на отримання Оскара.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща операторська робота

Хойте ван Хойтема працював з Крістофером Ноланом над чотирма фільмами. Він майстерно володіє камерою і був частиною справді феноменальних візуальних ефектів на екрані. Це його друга номінація після визнання за Дюнкерк у 2017 році, і це, безсумнівно, буде його перша перемога.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий постановочний дизайн

Фільм "Бідолашні створіння" досягли значного успіху, ставши фаворитом ставок букмекерів. Зараз вони мають найбільше шансів отримати Оскара цьогоріч.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий дизайн костюмів

Фільм "Барбі" однозначно вразив глядачів не тільки своїми костюмами, але саме у цій категорії він має найвищі шанси отримати Оскар.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий макіяж і зачіска

За відгуками кінокритиків та оцінкою букмекерів фільм "Маестро" цьогоріч, скоріш за все, отримає Оскар у номінації "Найкращий макіяж і зачіска".

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращі візуальні ефекти

"Ґодзілла мінус один" досяг великих успіхів у візуалізації ефектів, хоч витратив на це значно менший бюджет, ніж його голлівудські сучасники. Саме цей фільм є фаворитом у букмекерів.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща оригінальна музика

Фільм Нолана "Оппенгеймер" у цій номінації також забере перемогу, оскільки саме він на найвищій сходинці у рейтингу.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкраща оригінальна пісня

Прогноз на найкращу оригінальну пісню - "What Was I Made For?". Якщо нагороду призначать їй, то фільм "Барбі" отримає ще один Оскар.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий звук

Фільм "Оппенгеймер" відсунув на нижчі сходинки у рейтингу своїх конкурентів. У цій номінації він знову став фаворитом у букмекерів.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий ігровий фільм

"Чудова історія Генрі Шугара" отримав найвищу оцінку кінокритиків та букмекерів та є головним претендентом на Оскар.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

За кілька днів до Церемонії вручення Оскар у фаворити вирвався фільм "Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко" - це короткометражний анімаційний фільм режисера Дейва Маллінза. 11-хвилинний фільм був натхненний і містить гімн миру Джона Леннона та Йоко Оно.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Азбука заборони книг" розповідає про обмежені, оскаржені та заборонені книги в школах. Кілька дітей висловлюють свої думки після прочитання деяких матеріалів, які вважаються для них неприйнятними. Ця стрічка має найбільше шансів отримати Оскар.

Останні прогнози букмекерів (скриншот)