Оскар 2021: как будет проходить церемония в условиях пандемии COVID-19

Серьезные изменения в кинопремии Оскар произошли еще в прошлом году. В последнее время кинопремия не может похвастаться хорошими рейтингами просмотра. Кроме того, саму Академию обвиняют в том, что среди номинантов не хватает места группам лиц, которые не получают достойной репрезентации в кино.

Церемония награждения

Номинантам на кинопремию в этом году пришло приглашение на железнодорожную станцию Union Station, где будет происходить церемония. При этом театр Долби также упоминается в письме как дополнительный элемент с выступлениями вживую.

Для номинантов из Европы планируют делать включение в специальных хабах, которые находятся в Лондоне и Париже. Но пока еще нет договоренностей с местными властями.

Номинантов кинопремии просят соблюдать дресс-код. У них также должны быть персонализированные обращения, в которых нужно благодарить людей, называя их имя, а не должность.

На церемонии не будет ведущего. Награды будут вручать такие звезды мирового кинематографа, как Брэд Питт, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун и другие.

Также накануне гостям придется сделать тест на коронавирус. Участвовать в церемонии онлайн будет запрещено.

Без кинотеатров, но на стриминговых платформах

Поскольку прокат фильмов в кинотеатрах Америки был ограниченным, и многие кинотеатры не работали, Академия разрешила допуск фильмов со стримингових сервисов без обязательно кинопроката в Лос-Анджелесе.

Впрочем, производитель должен отметить, что кинопрокат таки был в планах. Тем самым Академия отсекает фильмы, которые не имели в планах кинотеатральной дистрибуции. Поэтому телевизионные ленты и Youtube-проекты не могут получить номинацию.

Увеличился и дедлайн подачи. В номинацию могли попасть ленты, которые вышли с 1 января 2020 до 28 февраля 2021 года. Это нововведение появилось не только из-за переноса церемонии награждения на апрель, но и из-за запоздалых релизов фильмов, которые ждали выхода в кинотеатрах.

Отметим, церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.