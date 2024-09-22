Осіння депресія. 5 способів швидко позбутися хандри і покращити настрій

Осінь - пора не лише красивих пейзажів, але й частої зміни настрою. Багато хто відчуває хандру і депресію.

Як швидко позбутися негативних емоцій за 5 кроків та покращити собі настрій, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Українській інтерес ".

Яскраві кольори

Кольори мають важливий вплив на нашу свідомість. Тому осінь - час купити яскравий шалик, нову сумочку, веселу осінню курточку. Це не лише зробить ваш образ стильним, а й викличе у вас позитив. Додайте кольори у декор вдома - яскравий букет квітів, тарілку з фруктів "сонячних" кольорів (апельсин, яблуко, грейпфрут).

Свіже повітря

Ніщо не зрівняється з запахом вулиці після осінніх дощів. А як пахнуть ранки та вечори у вересні! Намагайтеся частіше гуляти на свіжому повітрі, зокрема у скверах та парках. В обідню перерву виходьте на прогулянку, а ще - йдіть пішки на роботу.

Здоров'я

Психологи не рекомендують сідати на дієту восени, бо обмеження у "смачненькому" тільки погіршить ситуацію. Їжте повноцінно і намагайтеся дотримуватися правильного харчування.

Але, якщо вам захочеться з'їсти шоколадку або зефір - зробіть це. Водночас підтримуйте тонус м'язів за допомогою нескладних вправ або піших прогулянок. Спорт, до речі, допомагає побороти осінню хандру.

Емоції

Осінь - це час для кави, какао, кіно, книжок, теплих зустрічей. Збирайте друзів та йдіть на пікнік або знайдіть у місті нову цікаву кав'ярню. Можна навіть зробити "кава-тур" по різних локаціях у місті. Найголовніше - отримувати позитивні емоції, спілкування з близькими та теплі обійми.

Саморозвиток

Займіться собою та власним тайм-менеджментом. Нехай кожна ваша хвилина буде зайнята, тоді часу на хандру точно не вистачить. Зробіть те, що ви давно відкладали. Напишіть книгу, запишіться на водійські або мовні курси, у спортзал.

Щоб слідкувати за досягненнями, заведіть окремий гарний блокнот. Хваліть себе за виконанні завдання і старайтеся не переносити їх "на завтра".