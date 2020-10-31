Ошибки, которые могут привести водителей к серьезным авариям и гибели

Все водители допускают ошибки за рулем. Это касается и новичков без опыта, и автомобилистов со стажем. Однако специалисты составили список ошибок, которые совершают практически все водители и именно они могут привести к серьезным ДТП и смертельным трагедиям.

Как сообщают в ТСН, знание самых распространенных ошибок водителей поможет переоценить стиль вождения и избежать аварий.

Многие водители не обращают внимание на другие машины, которые выезжают из прилегающих дорог и полос. Автомобилисты летят по главной дороге на большой скорости и часто создают препятствие для тех, кто пытается перестроиться в другую полосу. Это становится причиной аварий.

Во время движения водители часто отвлекаются на смартфоны. Особо опытные успевают писать сообщения, изучать социальные сети или заниматься поиском музыки – все это на ходу. Это приводит к тому, что они сильно отвлекаются от дорожного движения и того, что происходит вокруг.

Еще одна частая ошибка – несоблюдение дистанции между автомобилями. Неоднократно аварии происходили именно из-за того, что участники дорожного движения вплотную приближались друг к другу. А этот маневр очень опасен, особенно на трассах за городом.

Ошибка, которую совершают многие водители – неправильное торможение в повороте. Водители въезжают в поворот на полной скорости, а потом начинают тормозить в самой крутой точке и проходят ее очень медленно. Это очень вредно для подвески и шаровых опор машины, и кроме того – может закончиться крутым заносом.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, как вести себя водителям, если их остановили без причины.

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