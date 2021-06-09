Эта ошибка в питании может спровоцировать женское бесплодие
К бесплодию у женщин могут привести не только определенные болезни, но и ошибки в питании. Их допускают многие, кто следит за весом или пытается похудеть. Как не навредить своей репродуктивной функции - читайте ниже в нашем материале.
Об этом пишет ukrhealth.
По словам известного диетолога Светланы Фус проблемы с женским здоровьем могут возникнуть при отказе от употребления жиров. Врач заявляет, что это в корне неправильно, так как жиры необходимы организму для нормальной жизнедеятельности.
Если увлекаться такой диетой, это может привести к бесплодию.
"Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", - говорит специалист.
Отметим, что мужское здоровье тоже во многом зависит от употребляемых продуктов и напитков. В частности, врачи советуют отказаться от:
- более трех чашек кофе в день,
- алкоголя (особенно пива),
- сладкой газировки,
А вот такая рыба и морепродукты, как тунец, лосось и устрицы наоборот укрепляют силу мужчины и повышают либидо.
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