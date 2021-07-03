Ошибка медсестры привела к смерти мужчины на 20 минут: он рассказал, что успел увидеть

В США мужчина очнулся в реанимации и узнал, что почти 20 минут находился в состоянии клинической смерти. К этому привела ошибка медсестры во время введения препарата.

Спустя много лет пациент рассказал историю об этом инциденте и сообщил, что он видел в эти 20 минут. Об этом пишет издание ladbible.

Скотту Драммонду должны были провести обычную операцию на большом пальце руки. Медсестра ввела пациенту лидокаин в руку, который должен был подействовать, как местный наркоз на часть руки. Но она допустила ошибку и не очень туго наложила жгут на предплечье. Лекарство попало не туда, куда нужно и достигло сердца.

Скотт понял, что что-то произошло, так как медсестра вылетела из операционной, а к нему прибежали медики. В этот момент он уже начал терять сознание.

"Я понял, что оказался в каком-то странном месте. Чувствовал боль в руке. Но вокруг меня были высокие деревья, красивые полевые цветы. Я люблю садоводство и растения и, наверное, оказался не зря в таком месте. Я услышал голос, который сказал мне не оглядываться назад. И чтобы я шел и разговаривал с человеком, у которого были большие руки. Я протянул ему свою руку, он дотронулся до нее, и вся боль исчезла. Звучит странно, но так и было", - рассказал Скотт.

Он добавил, что после того, как незнакомец отпустил его руку, он сообщил Скотту, что он не может тут оставаться и его ждут дела на Земле.

После этого мужчина пришел в себя в больнице и узнал, что его уже 20 минут назад объявили мертвым.

"Я очнулся и увидел бирку, где было написано, что я умер 20 минут назад. Но я жив, и я побывал в самом прекрасном месте. Может, умереть – это не так уж и страшно?" – признался Драммонд.

Мужчина признался, что не держит зла на медсестру, так как это происшествие много лет назад сильно изменило его жизнь.