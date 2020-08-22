Ощущение, что они умирают: Зеленский рассказал, как его семья болела коронавирусом

Президент Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область признался, что его семья переболела COVID-19. Об этом он поделился на брифинге во время ответов на вопросы журналистов.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19 - это зараза. Другого слова нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - отметил президент Владимир Зеленский.

По словам украинского государственного деятеля, дети переносят данный вирус относительно нормально, порой может быть температура. А вот взрослым в этом случае повезло меньше.

"Поэтому я всем желаю здоровья и очень прошу быть осторожными особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится. Поверьте нашей семье - никто не боится, пока у тебя рядом кто-то не заболел. Болезнь полностью изматывает. На второй неделе у людей ощущение, что они умирают", - прокомментировал он.

Также Зеленский отметил, что увеличение количества больных в дальнейшем может полностью остановить медицину и тогда государство никак не сможет помочь. Поэтому важно помнить, что на данный момент все зависит от людей: лучше не ждать, а предпринять меры до того, как заболеют близкие Вам люди.

Зеленский рассказал, как его семья болела коронавирусом

Напомним, о том, что Зеленская заболела коронавирусом, стало известно 12 июня.

После этого уже 16 июня ее госпитализировали с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.