Когда ощущение слабости может быть симптомом рака: пояснение врачей

Если в течение длительного времени вы замечаете, что у вас нет сил ничего делать – это повод обратиться к онкологу. Как уточняют специалисты, симптомы, связанные с быстрой утомляемостью, могут быть вызваны выделением опухолью в кровь определенных веществ. Об этом рассказали врачи из проекта "Я стесняюсь своего тела", передает СТБ.

Как передают медики, слабость возникает в результате выделения опухолью в кровь определенных веществ, которые вызывают тошноту и слабость. Также причиной слабости может быть анемия.

Возникновение синдрома хронической усталости может быть связано с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы, обусловленным угнетением деятельности зоны, отвечающей за тормозные процессы. То есть ощущение слабости не всегда является симптомом онкологии и если оно сохраняется на протяжении длительного времени, это все равно свидетельствует о наличии болезни.

Вместе с тем медики уточняют, что слабость настигает всех людей. Среди других симптомов рака, которые могут указывать на онкологическую природу слабости, медики перечисляют резкую потерю веса, истощение, иммунопатологические состояния, гипергидроз (повышенное потоотделение), анемия. Если слабость, которую вы чувствуете, сопровождается этими симптомами, немедленно обратитесь к врачу. На первых стадиях рака не всегда проявляются все симптомы одновременно. Если вы заметили хотя бы два симптома – это повод сходить на онкоосмотр.

Стоит отметить, что в Украине пройти обследование на многие типы онкологии можно бесплатно. Кроме того, согласно законодательству Украины, все граждане ежегодно должны проходить онкоосмотр в поликлинике, чтобы как можно раньше выявить злокачественное новообразование и вылечить пациента.

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