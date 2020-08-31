Осень начнется с адской жары: синоптик предупредила про антициклон

Погода в Украине в начала сентября ожидается жаркая и сухая, местами температура воздуха будет очень высокой.

Во вторник, 1 сентября, температура воздуха в нескольких областях поднимется до +30 +36 градусов. Свежее будет только на западе, где синоптик Наталка Диденко спрогнозировала дожди с грозами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"1 сентября жара в Украине еще будет кусаться. В большинстве областей предполагается +30 +36 градусов. Ну и ясно, что солнце. Это все антициклон старается. Однако западная циклоничность дотянется до наших западных областей, там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, +22 +27 градусов. В Черновицкой и Хмельницкой областях еще попечет, около +30 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Карта погоды

Синоптик рассказала, что осень в Киеве также начнется с высокой температуры воздуха и сухой погоды.

"В Киеве новый сезон начнется старой погодой – сухо и также под +30, хотя предыдущие модели обещали небольшое ослабление", - отметила синоптик.

Как отмечают специалисты Украинского гидрометцентра, первая неделя сентября будет сухой и жаркой практически во всех областях страны Небольшие кратковременные грозы и дожди возможны только в западных регионах.

Температура воздуха будет держаться в пределах +29 +32 градуса, местами возможно до +34 +36 градусов. На западе ожидается похолодание, в ночные часы до +12 +15 градусов, днем от +19 до +24 градусов.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об аномально высоких температурах в начале осени.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, когда в Украине станет прохладно.