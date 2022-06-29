Осадчая показала жуткое фото убитой 6-летней девочки: "российская ракета остановила ее жизнь навсегда"

Украинская телеведущая опубликовала в Instagram жуткое фото убитого ребенка и подписала его на двух языках - украинском и английском.

В частности, звездная мать троих сыновей написала, что это фото должен увидеть весь мир, который пытается жить своей привычной жизнью, пока Россия продолжает убивать украинских детей.

"Девочке из Очакова было 6, она имела свое счастливое детство, этой осенью пошла бы в первый класс, играла со сверстниками, мечтала стать кем-то, как все дети. Просто представьте, она спала в своей кроватке и видела сны, свои детские сны, когда российская ракета остановила ее жизнь навсегда", - написала ведущая.

Также Осадчая обратилась к европейским лидерам с требованием закрыть небо над Украиной.

"Это ужасный несправедливый суд над нами всеми. Мы люди и так нельзя! Нет в мире такого права обрывать жизнь людей по чьему-то решению! Мы требуем закрыть небо", - добавила она.

Кроме того, она отметила, что у украинцев нет сил ждать.

"Мне кажется, что украинцы готовы сами изобрести свой железный купол, нет сил ждать прекращения этой пытки! Спи спокойно ангелочек, извини нас взрослых за этот ужасный мир", - написала Екатерина.