Осадча "наїхала" на матерів, які вивозять дітей за кордон: у відповідь отримала за сина в США

Телеведуча поділилася своєю позицією щодо того, чому українські батьки масово вивозять дітей за кордон.

У розмові з журналісткою вона припустила, що причина не лише у прагненні вберегти малечу від небезпеки війни.

"Ми всі живемо в Україні весь час війни і, на жаль, звикли до небезпеки. А от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними, мовляв, а ти можеш отримати ось таку освіту, таку-то зарплатню, таку кар’єру - допомогти їй вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей", - пояснила вона.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На думку Осадчої, зосереджуватися варто й на майбутньому ринку праці. Вона підкреслила, що важливо допомогти молоді зорієнтуватися в затребуваних спеціальностях, які будуть актуальними для відбудови країни.

"Ми з фундацією будемо працювати над тим, аби виявляти пул професії, в тому числі децентралізовано по регіонах. Адже регіон від регіону відрізняється, і ті професії, які дуже потрібні в одному, можуть бути непотрібні в іншому", - додала ведуча.

Катя також прокоментувала тенденцію виїзду з України хлопців-підлітків. Вона вважає, що це питання не можна ігнорувати, адже країна ризикує втратити майбутній потенціал.

"Ми як громадський сектор не можемо на це впливати. Але так, таким чином ми втрачаємо людський капітал, і ті підлітки, які виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не закривати на нього очі. Бо дійсно мами вивозять своїх синів за кордон", - погодилась телеведуча.

“Країну мають захищати хлопці, і хлопці мають іти воювати, але, з іншого боку, хто не хоче йти воювати, виїжджає за кордон. Як утримати цих хлопців? Змушувати їх воювати? Думаю, що у 18 років це було б невірним рішенням держави", - додала знаменитість.

Українці звинуватили Осадчу у подвійних стандартах

Втім, позиція Осадчої викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Попри заклики телеведучої не вивозити дітей, багато хто з користувачів нагадав: її власний син, 22-річний Ілля, нині мешкає та здобуває освіту у США.

Катя Осадча зі старшим сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Крім того, дісталося Каті і за її чоловіка - телеведучого Юрія Горбунова. У коментарях юзери обурювалися, що той, на їхню думку, "не на фронті", хоча багато інших чоловіків у країні нині боронять державу зі зброєю в руках.

А вона своїх синів відправить воювати? Чи вивезе за кордон?

А старший син у вас пані де?

А чого її чоловік тоді не пішов захищати Україну!?

Катя, то спочатку відправляйте свого чоловіка на захист держави

Катерині треба було б почати зі своєї сім'ї. Повернути в Україну сина і разом з чоловіком відправити захищати Україну. А потім говорити: "я впевнена"

Хай поверне свій "свій капітал" в Україну і хай з її чоловіком беруть автомати і йдуть воювати! Не Вам судити тих матерів!

Нагадаємо, старший син Катерини Осадчої, 22-річний Ілля, з літа 2021 року живе за кордоном. Хлопець навчається в Університеті Мериленду у США та здобуває освіту в ІТ-сфері.

Коли в соцмережах почали з’являтися питання, чому син відомої телеведучої не на фронті, а навчається за океаном, на це відреагував її чоловік Юрій Горбунов.

Катя Осадча з дітьми (фото: instagram.com/kosadcha)

"Це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригерить, а комусь це потрібно, хтось цим займається і хтось це роздмухує. А втомлені люди це підтримують, хоча на наступний день, судячи по тому, як люди вибачаються, – змінюють свою думку, тому що емоція спадає, залишається якась реальність. І в цій реальності ти розумієш, що є якісь речі...", - заявив він в інтервю Доротюк.

Сама Осадча у вересні 2023 року запевнила: після завершення навчання Ілля повернеться до України.